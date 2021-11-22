تعاون بين اتحاد الكرة و«سيتي جروب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بحث اتحاد الكرة في اجتماع تنسيقي مع مجموعة سيتي جروب «عن بعد» سبُل التعاون المشترك، وآلية الاستفادة من التجارب والخبرات التي تمتاز بها المجموعة من الناحية الاستراتيجية والتسويقية والإعلامية وكيفية نقل هذه التجارب على المستوى المحلي، واطلعت المجموعة على الخطة الاستراتيجية لاتحاد الكرة ورؤية 2038 التي تتضمن العديد من المبادرات ومنها تطوير المنتخبات والمواهب الكروية والمسابقات المحلية والتحكيم والتفاعل الجماهيري وغيرها. شارك في الاجتماع محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وفيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب، ودون درانسفيلد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية.

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