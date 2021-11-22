«الأبيض الشاب» والأردن ببطولة «إيرثلنك» غداً

المصدر: دبي - وام

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يبدأ منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003، غداً، مشواره ببطولة «إيرثلنك» لاتحاد غرب آسيا للشباب بالعراق بمواجهة نظيره الأردني، فيما يواجه لبنان 25 الجاري، وسوريا 27 منه. واختار الإسباني أورتيغا مدرب المنتخب 23 لاعباً للمشاركة بالبطولة هم: حامد محمد «العين»، صالح عيسى «الظفرة»، نبيل فيروز «الفجيرة»، محمد اليماحي، عبدالله خيري، علي محمد «الجزيرة»، حسن عبد الله، جمال السعدي «النصر»، عوض محمد، منصور سعيد، منصور صالح «الوحدة»، محمد فؤاد «الوصل»، حميد المهري، خميس أحمد «بني ياس»، مرزوق راشد «حتا»، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، أحمد مال الله، خليفة خميس، سيف ياقوت، موسى عبدالله «شباب الأهلي»، نواف جاسم، ضاري فهد، بدر إبراهيم «الشارقة».

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