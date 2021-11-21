خورفكان بطل كرة القدم في «كلباء الشاطئية»

المصدر: الشارقة - وام

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توج فريق خورفكان بلقب بطولة كرة القدم في دورة كلباء للألعاب الشاطئية بفوزه على كلباء 2-1 في المباراة النهائية، وجاء فريق شباب الأهلي ثالثاً بفوزه على إكسبو 9-1، وحل دبا الحصن بالمركز الأخير.

وكانت الدورة شهدت في يومها الأخير 3 بطولات في الجري والألواح الطائرة والموتوسيرف.

وأسفرت نتائج بطولة الجري التي أشرف عليها اتحاد ألعاب القوى عن فوز إسماعيل الخراشي بسباق 5 كلم للرجال، وشلوي تاي بسباق 5 كم للسيدات، ومكتوم أمين 2.5 كلم للشباب تحت 16 سنة، وجوليت بريس بسباق 2.5 كلم للفتيات تحت 16 سنة، وتصدر الفريق المغربي المكون من إسماعيل الخراشي ومحمد ماماس تودا ونعمان العيسوي، فرق الرجال، والشارقة المكون من شيلوي تاي وإيفيتا ستريليوفا وجيليان جيلين بطولة السيدات.

‏وفاز مانع المرزوقي بالمركز الأول ببطولة الألواح الطائرة (الفلايبورد) التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وفي بطولة الموتوسيرف (جيت سيرف)، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فاز بفئة المحترفين صالح الرزيهان، وبفئة المبتدئين شاهين إبراهيم، وبفئة الناشئين إبراهيم اللوغاني، وبمسابقة المواطنين عبدالله الهاملي.

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