التعادل يحكم ديربي دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير - غلام كاركر

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حكم التعادل بهدف لمثله ديربي دبي الذي جمع النصر وشباب الأهلي ضمن منافسات الجولة 10 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث والنصر في المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط.

جاءت المباراة قوية من جانب شباب الأهلي الذي تفوق في السيطرة على الكرة و إيجاد الفرص الخطرة وتنويع محاولاته الهجومية وضغط بثقله على دفاع النصر، الذي تألق في صفوفه حارس المرمى أحمد شمبيه لتصديه لما لا يقل عن 4 فرص سانحة للتسجيل أبرزها تسديدة يحي الغساني في الدقيقة 26، وافتقد شباب الأهلي في الشوط الأول لمهاجم صريح قادر على ترجمة محاولات الهجومية إلى أهداف، في المقابل جاءت فرص قليلة ولم تشكل خطرا على مرمى ماجد ناصر باستثناء تسديدة تيغالي في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني، لعب مهدي علي مدرب شباب الأهلي ورقتي عمر عبد الرحمن والإيراني مهدي قايدي الذي نجح في افتتاح التسجيل (ق63) بعد دخوله بـ4 دقائق لكن النصر كثف محاولاته وتمكن من إدراك التعادل عن طريق ضربة جزاء حولها توزي إلى هدف (ق87) وكان العميد قريبا من خطف نقاط المباراة في الوقت القاتل لكن تسديدة ريان مرت فوق المرمى.

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