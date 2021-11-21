خلف بن عنبر: السكتيوي مستمر في قيادة الصقور

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد خلف سالم بن عنبر المتحدث الرسمي باسم نادي الإمارات، مشرف الصقور، استمرار طارق السكتيوي في منصبه مدرباً للفريق الأول، نافياً بشدة ما تردد من أنباء عن تعديل في الجهاز الفني، ذاكراً أن إدارة النادي على قناعة بالجهد الذي يقوم به السكتيوي وطاقمه المعاون، وأن غياب الانتصارات كانت له أسبابه المنطقية، وأضاف: أما من ناحية الأداء فإن الفريق قدم مستويات جيدة وبصمة المدرب كانت حاضرة بشهادة الكثيرين، لذلك لم نفكر في تكليف مدرب جديد بالمهمة، وعلى العكس تماماً منحنا كامل الثقة للمدرب، وقدمنا له الدعم من أجل تحقيق نتائج أفضل في المشوار المقبل.

وعلّق بن عنبر على تعادل الصقور أمام كلباء في الجولة العاشرة من الدوري أول من أمس، ذاكراً أن التعادل حقق العديد من المكاسب، ويعتبر نتيجة جيدة بكل المقاييس وأضاف: دون شك كان هدفنا الفوز بالنقاط الثلاث، لكن نقطة التعادل أيضاً تعتبر مكسباً قياساً بالظروف التي عاشها الفريق، وأول المكاسب أنها أوقفت سلسلة الهزائم التي كان لها تأثيرها النفسي السلبي على اللاعبين، كما أن النتيجة أعادت الثقة للاعبين من جديد في توقيت مهم، بجانب أن النقطة جددت الآمال وزادت الإصرار.

وقال مشرف الصقور إنه يدرك أن المهمة تزداد صعوبة مع كل جولة، لكنه في الوقت ذاته يرى أن المشوار طويل، وأن الفريق يمتلك الأدوات التي تؤهله لتأمين البقاء في الدوري، وأضاف: لن نستسلم وسنقاتل حتى النهاية، نحتاج لدعم الجماهير ووقفة كل المحبين خلف النادي لتقديم الدعم المعنوي للاعبين، وبإذن الله يحقق الفريق النتائج التي ترضي كل التطلعات، وتضمن له الاستمرارية في الدوري.

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