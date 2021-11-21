بني ياس يخرج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أنهى بني ياس سلسلة عدم الحفاظ على شباكه نظيفة في دوري أدنوك للمحترفين بعد الفوز الذي حققه على العروبة بهدفين نظيفين في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها السماوي هذا الموسم في الخروج بشباك نظيفة دون استقبال أهداف.

وكان بني ياس قد استقبل 13 هدفاً في أول 9 جولات من الدوري، بعكس الموسم الماضي الذي كان خلاله أقوى دفاع في المسابقة، إلا أن الفريق تمكن في مباراة العروبة من تفادي اهتزاز شباكه رغم غياب أبرز المدافعين الصربي ساشا إيفكوفيتش للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

ومنح الفوز السماوي دفعة معنوية كبيرة ليحقق لأول مرة انتصارين متتاليين في الدوري الموسم الحالي والثالث له في المسابقة رفع بهما رصيده إلى 12 نقطة ابتعد بها قليلاً عن مؤخرة جدول الترتيب.

وبدا الارتياح على الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بعد الفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن الفريق استحق الانتصار بعدما قدم اللاعبون أداءً جيداً معظم فترات المباراة، مشيراً إلى أن الهدف المبكر الذي سجله أحمد شحدة أبو ناموس في الدقيقة الرابعة ساهم في فتح المباراة ومنح اللاعبين الثقة، وأعقبه الهدف الثاني بعد عشرين دقيقة مما أعطى بني ياس الأفضلية مبكراً.

معاناة مستمرة

في المقابل استمرت معاناة العروبة الذي لم يتذوق طعم الانتصار بعد عشر مباريات في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب وبات موقفه في غاية الصعوبة.

وقال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة إن الفريق يقدم أداءً جيداً في مباريات كثيرة ولكن لا يحالفه التوفيق وهو ما حدث أمام بني ياس، مشيراً إلى أن قبول أهداف في الدقائق الأولى يؤثر على اللاعبين ذهنياً ويصعب من المهمة.

وأضاف إن الفريق حاول في الشوط الثاني العودة بعد تكثيف الضغط الهجومي عن طريق الأطراف والعمق، ولكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، مؤكداً أن مشكلة الفريق الأساسية استقبال أهداف مبكرة، وهو أمر مرهق لأننا نسعى بعدها لإدراك التعادل، لافتاً إلى أن العروبة بحاجة إلى الثقة ونعرف المطلوب منا للخروج من الوضعية الصعبة من أجل البقاء في الدوري وضرورة النظر للأمام من أجل تطوير الأداء.

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