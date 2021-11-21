العربي والبطائح.. صراع ساخن في صدارة «الهواة» والفارق نقطتان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقلص الفارق بين العربي متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، «الهواة» ووصيفه البطائح إلى نقطتين مع نهاية مباريات الجولة السابعة التي شهدت فقدان العربي أول نقطتين بالدوري بعد أن فرض دبا الحصن عليه التعادل السلبي، في أول اختبار حقيقي للمتصدر بعد أن لعب بالجولات الست الماضية مع فرق معظمها في أسفل الترتيب، وحافظ العربي على القمة بـ19 نقطة.

فيما وصل البطائح إلى النقطة 17 بفوزه على الجزيرة الحمراء 3 - 1، وجاء دبا الفجيرة ثالثاً بفوزه على الذيد بثلاثية نظيفة رفعت رصيده إلى 15 نقطة، وتشارك فريقا دبا الحصن وحتا برصيد 14 نقطة إذ فاز «الإعصار» على سيتي بخماسية، ووقع الحمرية في فخ التعادل السلبي مع مصفوت ووصل رصيد الفريق إلى 13 نقطة ويسعى مدربه طارق السيد إلى إعادته لسكة الانتصارات في المباريات المقبلة.

ابتعاد

ولم يتمكن مدرب الذيد وليد عبيد من استعادة نغمة الفوز بعد الخسارة الثانية للفريق على التوالي، والتي جاءت أمام «النواخذة» ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط ويبتعد خطوة جديدة عن أندية المقدمة، وفشل غلف اف سي في استعادة بريقه الذي ميزه في الجولتين الأولى والثانية تعرض بعدهما لعدد من الهزائم متراجعاً من الصدارة في أول جولتين إلى المركز التاسع بسبع نقاط.

نجم الجولة

يستحق فريق الرمس لقب نجم الجولة بعد فوزه الثاني توالياً بدوري «الهواة» والذي جاء على حساب غلف إف سي برباعية نظيفة ووضحت بصمة المدرب الوطني سالم البوت ليصل الرمس إلى 6 نقاط في المركز العاشر يليه الفجيرة بخمس نقاط في المركز 11، ومن بعده يأتي مسافي بالرصيد نفسه، ثم التعاون الثالث عشر بأربع نقاط، وفي المركزين الأخيرين جاء كل من الجزيرة الحمراء وسيتي برصيد نقطة وحيدة ولم يحقق الفريقان أي فوز حتى الآن

21

شهدت مباريات الجولة السابعة تسجيل اللاعبين 21 هدفاً، كما أشهر الحكام 29 بطاقة صفراء وغابت البطاقات الحمراء عن المواجهات السبع بالجولة.

هدافون

يتقاسم صدارة الهدافين الثنائي البرازيلي ديغو سيلفا «النواخذة» وليما «الرمس» برصيد 6 أهداف لكل منهما ثم يأتي عامر عمر «النواخذة» وكارلوس البرتو «مصفوت» برصيد خمسة أهداف.

الجولة الثامنة

تنطلق مباريات الجولة الثامنة يوم الجمعة المقبل بثلاث مباريات تجمع الذيد مع الفجيرة، سيتي مع البطائح، مصفوت مع دبا الفجيرة، ويلعب يوم السبت الحصن مع حتا والجزيرة الحمراء مع الرمس ومسافي مع الحمرية وغلف اف سي مع التعاون.

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