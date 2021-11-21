الشارقة يعود بالمكاسب مع كوزمين ويحرم خورفكان رقماً قياسياً

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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عاد فريق الكرة بنادي الشارقة من رحلة خورفكان بعدة مكاسب وتمكن المدرب الروماني كوزمين من إعادة التوازن للفريق بعد توليه المسؤولية في المباراة الرسمية الأولى في دوري أدنوك للمحترفين، واستعاد لاعبو الفريق الروح المعنوية العالية التي ميزتهم في المواسم الماضية، وتقدم الشارقة خطوة مقترباً من المراكز المتقدمة، فيما حرمت الخسارة فريق خورفكان من تحقيق رقم قياسي بتجنب الهزيمة في 6 مباريات متتالية.

ولم يظهر الفريق شراسته والتي ظهر عليها خلال 5 جولات من الدوري والتي حقق عبرها الفوز في 4 مباريات مع تعادل وحيد، وشهدت المباراة عودة المشهد الجميل للجماهير في المدرجات، ورافقت الجماهير البيضاء فريقها إلى الساحل الشرقي ودعمته بقوة لتحقيق الانتصار الغائب منذ فترة، بينما ضرب جمهور خورفكان مثالاً رائعاً في مساندة أبناء الخور رغم خسارة الفريق في النهاية بنتيجة 1 - 3.

مفاجأة

ولجأ كوزمين في مواجهة خورفكان لعنصر المفاجأة ونجح الفريق في إيداع هدفين في أول 22 دقيقة من انطلاقة المباراة وهي الدقائق التي دخلها خورفكان وسط حالة ارتباك كبيرة في كل الخطوط وتحديداً على مستوى الدفاع والحارس زايد الحمادي، والذي يتحمل خطأ الهدف الأول الذي أحرزه ميلوني، كما أن المدافع خليفة مبارك يتحمل مسؤولية الهدف الثاني الذي جاء عن طريق بن مالانغو.

وهنأ الروماني كوزمين مدرب الشارقة اللاعبين على الروح العالية التي قادتهم إلى الفوز، وقال: تحكمنا في رتم المباراة ومنح تسجيل الفريق لهدفين في الشوط الأول راحة كبيرة للاعبين وجاء هبوط الأداء في الشوط الثاني طبيعي للمجهود الكبير في بداية المباراة.

وأضاف: الشارقة كان بحاجة إلى هذا الانتصار كما أن عودة الثقة وارتفاع معنويات اللاعبين أهم المكاسب.

وأكد كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن الكفة كانت متوازنة في أغلب فترات المواجهة لكن قلة التركيز أفقدت خورفكان التوازن، وقال: حصلنا على أكثر من فرصة للتعادل لكن هدف الشارقة الثالث أحبط معنويات لاعبينا.

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