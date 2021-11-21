الوحدة يتمسك بالوصافة بثلاثية في شباك عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير -سيف الكعبي

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تمسك الوحدة بوصافة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد بإستاد آل نهيان في ختام الجولة العاشرة.

وواصل الوحدة مطاردة العين متصدر المسابقة بعدما رفع العنابي رصيده إلى 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بينما توقف رصيد عجمان عند النقطة الـ 14.

ونجح الوحدة في تحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري والثالث تحت قيادة مدربه الفرنسي الشاب غريغوري دوفرنيس الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي هينك تين كات.

ورغم أن الوحدة لم يقدم أفضل أداء له في الشوط الأول إلا أنه نجح في إنهاء الشوط متقدماً بهدف سجله البرتغالي فابيو مارتينز قبل صافرة نهاية الشوط بثوانٍ.

وسنحت لعجمان أخطر الفرص في الدقيقة 42 عن طريق فراس بلعربي الذي أهدر هدف محقق بعد أن وصلته الكرة في مواجهة المرمى ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر للحارس راشد علي.

وتحسن أداء أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وتمكن منصور الحربي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه والأول له في مسيرته مع العنابي في الدقيقة 51 من متابعة جيدة لتسديدة عمر خريبين التي ارتدت من حارس عجمان، لتجد الحربي الذي أودعها المرمى بسهولة.

واختتم البرازيلي جواو بيدرو أهداف اللقاء بعد أن تلقى تمريرة إسماعيل مطر ومر من مدافع "البرتقالي" وسدد في الشباك محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 80.

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