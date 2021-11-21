دبا الحصن يوقف انتصارات العربي

المصدر: متابعة – محمد فضل

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أوقف دبا الحصن انتصارات العربي متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وفرض عليه التعادل السلبي، ليخسر العربي نقطتين رافعاً رصيده إلى 19 نقطة ودبا الحصن إلى 14 نقطة، وفاز البطائح على الجزيرة الحمراء 3 - 1.

سجل الثلاثية أحمد جلال وسيكو بابا ومحمد غريب، وللخاسر ماجد الظنحاني ووصل البطائح إلى 17 نقطة وصيفاً، وتألق حتا وتغلب على سيتي 5 - 1، أحرز لـ«الإعصار» عبيد عيد هدفين، وراشد سالم وكوستا وعبد الله سالم، وجاء هدف سيتي من «نيران صديقة» عن طريق عبد الله سمير لاعب حتا بالخطأ في مرمى فريقه.

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