«الزعيم» يغرد في الصدارة بفوز تاريخي على الجزيرة

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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ابتعد العين في صدارة دوري ادنوك للمحترفين، مغرداً بالنقطة 24 بفوزه على الجزيرة 5 - 1 على استاد آل نهيان، في قمة مباريات الجولة العاشرة، وهو فوز تاريخي، ويعد الأكبر لـ«الزعيم» على منافسه في عهد الاحتراف، وبهذه النتيجة وصل الفارق بين العين وأقرب ملاحقيه إلى 7 نقاط، تقدم الجزيرة برأسية ميلوس في الدقيقة 12، واحرز أهداف العين الأرجنتيني جوانكا بالدقيقة 24، والتوغولى لابا كودجو هاتريك «في الدقائق 31 و 49 و 90، وجاء أول أاهدافة من ركلة جزاء والمغربي سفيان رحيمي بالدقيقة 45 وشهدت المباراة طرد لاعب الجزيرة العطاس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بالدقيقة 52.



وقاد الروماني كوزمين مدرب الشارقة فريقه إلى الفوز على خورفكان باستاد صقر بن محمد القاسمي بنتيجة 3 - 1، أحرز الثلاثية كل من ماركوس ميلوني وبن مالانغو وشوكوروف في الدقائق 16، 22، 80 ولخورفكان البرازيلي باولينيو في الدقيقة 58، تميزت المباراة بالأجواء الجماهيرية، وبهذه النتيجة وصل إلى 16 ونقطة وتجمد خورفكان عند 15 نقطة، وحقق بني ياس انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الدوري بفوزه على العروبة 2 - 0 باستاد الشامخة، سجل الهدفين الفلسطيني المقيم أحمد شحدة أبو ناموس والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقتين 4 و 23، ورفع بني ياس رصيده إلى 12 نقطة.



وأوقف الإمارات سلسلة هزائمه بالتعادل أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-1، تقدم «النمور» عن طريق عمر الخديم في الدقيقة 72 وأدرك البديل زكريا بولحية التعادل لـ«الصقور» في الدقيقة 77، وهي النقطة الأولى للإمارات بالدوري ووصل كلباء للنقطة 12.



فك الشراكة



وتختتم اليوم الجولة بثلاث مباريات ويستضيف النصر فريق شباب الأهلي باستاد آل مكتوم، في ديربي ساخن بطموح فك شراكة النقطة 16 ويلعب «العميد» المباراة بتشكيلة مكتملة بعد استعادته لاعبيه الدوليين تيغالي ومينديز وشفاء طارق أحمد، فيما كشف مهدي علي عن عودة «عموري، إلى قائمة «فرسان دبي» ويغيب ماجد حسن وأحمد خليل.



ويخوض الوحدة مواجهة صعبة أمام عجمان باستاد آل نهيان، ويسعى «العنابي» لمواصلة انتصاراته للاستمرار في مطاردة الصدارة، ويلعب عجمان متسلحاً بمعنويات الفوز على الجزيرة بالجولة الماضية، ويحل الوصل ضيفاً على الظفرة باستاد حمدان بن زايد، في مواجهة «برازيلية» بإشراف المدربين ميكالي وهيلمان، وهما اللذان عملا سوياً في المنتخب البرازيلي في أولمبياد 2016.

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