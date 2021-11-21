استطلاع «البيان».. 55 % يتوقعون تكرار كوزمين إنجازاته مع الشارقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ظل سؤال يتبادر إلى الأذهان منذ الإعلان عن تولي الروماني أولاريو كوزمين، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، خلفاً للمدرب المواطن عبد العزيز العنبري، وهو، هل يستطيع كوزمين مع الشارقة، تكرار إنجازاته التي سبق وحققها مع العين وشباب الأهلي؟

وقمنا بدورنا في «البيان الرياضي»، بطرح هذا التساؤل على جماهير الكرة الإماراتية من خلال الاستطلاع الأسبوعي، ليأتي إجمالي التصويت بنسبة 55%، مرجحاً كفة إمكانية المدرب الروماني تكرار إنجازاته السابقة في دورينا مقابل 45 %، رأوا صعوبة تكرار نجاحاته.

وجاءت النسبة الإجمالية، بعدما صوت 61 % من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان»، على إمكانية تكرار الإنجازات، مقابل 39 %، عبروا عن رأيهم بصعوبة ذلك، فيما جاءت النسبة متقاربة للغاية من خلال التصويت عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، إذ رأت نسبة 49 %، إمكانية تكرار كوزمين إنجازاته مع الشارقة، مقابل 51 %، صوتوا بصعوبة تحقيق هذا الأمر.

من جانبه، أجاب كوزمين، بنفسه على هذا السؤال، قائلاً: «لدي عزيمة وحافز قوي لإعادة الشارقة لوضعه المميز، وبطبعي أحب الانتصارات، وثقتي كبيرة في اللاعبين، وأنا واثق من النجاح، وإلا لما وقعت للشارقة».

وأضاف: «سأكون سعيداً إذا حققت النتائج التي حصدها الشارقة مع مدربه السابق العنبري، وعلينا إعادة الروح والعزيمة والإصرار للفريق، وهدفي مع الشارقة، مثلما كان في العين وشباب الأهلي سابقاً، وهو العمل على رفع مستويات اللاعبين لمساعدة الكرة الإماراتية ومنتخباتها الوطنية».

وضعية مختلفة

ومضى جاسم بلال لاعب الوصل السابق، عكس ما ذهب إليه غالبية المستطلعين، مؤكداً إنه لن ينجح مع الشارقة، موضحاً أن نجاح كوزمين يعتمد على توفر الأدوات والشروط التي يختارها بنفسه كما سبق وفعل مع العين وشباب الأهلي.

وأضاف إن كوزمين، عندما كان مدرباً لشباب الأهلي، جلبت له إدارة النادي، أفضل اللاعبين المواطنين الذين كانوا يشكلون عماد المنتخب الوطني الأول، إلى جانب التعاقد مع لاعبين أجانب على أعلى مستوى، ولذا حقق مع الفريق العديد من الإنجازات والنتائج الكبيرة.

والجدير بالذكر، إنه وسبق أن تولى كوزمين تدريب العديد من الأندية الخليجية، وفي مقدمتها الهلال السعودي (2007-2009)، كما قاد العين خلال الفترة من (2011 إلى 2013)، وقاد شباب الأهلي في الفترة من (2013 إلى 2017)، والتي عرفت أيضاً عمله كمدرب مؤقت للمنتخب السعودي الأول من ديسمبر 2014 إلى يناير 2015، وكان نادي غيانغسو سونينغ الصيني محطته الماضية (2018-2021) قبل التوقيع للشارقة.

وحقق كوزمين الكثير من الألقاب مع الأندية الخليجية التي عمل معها، إذ فاز مع الهلال بالدوري السعودي، وكأس ولي العهد، وفاز مع العين بدوري المحترفين في موسمين متتاليين، ومع شباب الأهلي، حقق الدوري مرتين، وكأس المحترفين مرتين أيضاً، وحقق لقب السوبر في 3 مناسبات، وقاد الفريق إلى المركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2015.

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