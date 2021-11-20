العين يحسم قمة العاصمة بخماسية ويبتعد بصدارة أدنوك

المصدر: أبو ظبي - طلحة عبدالله- تصوير - سيف الكعبي

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ابتعد العين بصدارة لائحة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين، رافعا رصيده إلى (24 نقطة) بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز هو الأكبر له على الجزيرة بعهد الاحتراف بنتيجة 5-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري ادنوك للمحترفين، وبخسارته بقي الجزيرة في المركز الرابع بعدما تجمد رصيده في ( 16 نقطة).

كان الجزيرة تقدم بهدف السبق عن طريق الصربي ميلوس كوسانوفيتش (ق 12) قبل أن يعيد الأرجنتيني كريستيان جوانكا المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل والذي تدخلت تقنية الفيديو لتأكيده (ق 24) وأضاف المهاجم التوغولي الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء ارتكبت معه نفسه (ٌ 31)، وقبل نهاية شوط اللعب الأول عزز المغربي سفيان رحيمي تقدم الفريق البنفسجي بتسجيله الهدف الثالث (ق 45).

وفي الشوط الثاني، أضاف لابا كودجو الهدف الرابع للعين مستغلا خطأ حارس الجزيرة (ق 49)، وبعدها بثلاث دقائق منى الجزيرة بضربة أخرى قوية بعد طرد لاعبه العطاس بالبطاقة الصفراء الثانية (ق 52) ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وأصبحت النتيجة 5-1 لصالح العين بعدما أكمل المهاجم التوغولى لابا كودجو (الهاتريك) بتسجيله الهدف الشخصي الثالث له والخامس للعين في الدقيقة (90)

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