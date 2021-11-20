بصمة كوزمين تقود الشارقة لعبور خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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قاد الروماني كوزمين مدرب الشارقة فريقه الى تحقيق فوز عريض خارج الديار على خورفكان بنتيجة 3-1 ليصل الشارقة برصيده الى 16 ويبقى خورفكان ب 15 نقطة، احرز اهداف الفائز كل من ماركوس ميلوني وبن مالانغو وشوكوروف في الدقائق 16 ، 22 ، 80 ولخورفكان البرازيلي باولينيو في الدقيقة 58 .

واعتمد الضيوف في الدقائق الأولى لانطلاقة المباراة على التسديد من خارج منطقة الجزاء بغية تسجيل هدف مبكر يريح الاعصاب ويساعدهم على أداء المباراة بأريحية ويطلق ماجد راشد قذيفة قوية وجدت حارس خورفكان زايد الحمادي في المكان المناسب والذي حولها بصعوبة الى ضربة ركنية في الدقيقة 8.

واثمر الضغط الشرقاوي عن هدف أول للضيوف جاء عن طريق اللاعب ماركوس ميلوني الذي تلقى تمريرة سحرية من راية الكورنر عبر شوكوروف ليتقدم ميلوني ويسدد كرة أرضية زاحفة عانقت شباك خورفكان واشاعت الفرحة في مدرجات الشارقة في الدقيقة 16 .

ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى عاد الشارقة للتسجيل مرة ثانية عبر اللاعب بن مالانغو الذي استقبل تمريرة سيف راشد واضعاً الكرة بذكاء يسار مرمى خورفكان لترتطم بمدافع خورفكان خليفة مبارك وتتهادى في الشباك في الدقيقة 22 وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول .

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