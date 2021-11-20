بني ياس يتخطى العروبة بثنائية أبو ناموس وخيمينيز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق بني ياس انتصاره الثاني على التوالي والثالث في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم بعد فوزه على العروبة بهدفين مقابل لا شيء اليوم السبت بإستاد الشامخة ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع بني ياس رصيده إلى 12 نقطة وتقدم للمركز العاشر مؤقتاً، بينما استمرت معاناة العروبة الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن هذا الموسم، وتلقى الخسارة السادسة ليتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، ونجح بني ياس في فرض أفضليته أغلب فترات اللقاء، إذ افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق الفلسطيني المقيم أحمد شحدة أبو ناموس بكرة رأسية مستغلاً عرضية سواريز من ركلة ثابتة جهة اليسار.

وأضاف الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى لحارس العروبة إبراهيم الكعبي.

وحاول العروبة العودة في النتيجة في شوط المباراة الثاني وشن أكثر من هجمة على مرمى فهد الظنحاني حارس السماوي مع التبديلات التي أجراها مدربه فتحي العبيدي ولكن محاولات الضيوف افتقدت للخطورة اللازمة، ليحصد بني ياس ثلاث نقاط مهمة في أول مباراة ينهيها السماوي بشباك نظيفة.

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