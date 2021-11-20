الدولي السابق ساحوه يحاضر لاعبي سيتي

المصدر: متابعة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم الحكم الدولي السابق والمحاضر التحكيمي سلطان ساحوه محاضرة للاعبي فريق سيتي أحد فرق الدرجة الأولى عن المستجدات في مجال التحكيم والتعديلات وغيرها من القضايا والحالات التحكيمية، بحضور خالد راشد مدير الفريق والمدرب ماسون ماكليلاند المدير الفني للفريق ومحمد العجماني المدرب العام، وحرصت إدارة نادي سيتي على تكريم الحكم ساحوه وتوجيه الشكر له على المحاضرة، كما شكرت اتحاد الكرة على المبادرة.

وقدم نادي سيتي درعاً تذكارية للحكم ساحوه، وذكر خالد راشد أن مثل هذه المحاضرات ضرورية لتثقيف اللاعبين، وأكد أن إدارة النادي برئاسة سلطان حارب تهتم بهذه الجوانب، وترى أن اللاعب يجب أن يكون ملماً بالقوانين، حتى يبتعد عن كل ما يعرضه للطرد والإنذارات، كما أنه يصبح أكثر قدرة على التعامل مع قضاة الملاعب والمنافسين، وهذه المحاضرات تسهم في تعليم اللاعب كيفية ضبط النفس والسيطرة على انفعالاته، وأوضح أن المحاضرة لم تكن مفيدة للاعبين فقط بل أفادت أيضاً الجهازين الإداري والفني، ووعد باستمرار هذه المحاضرات التثقيفية والتوعية في مجال التحكيم ومجالات أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز