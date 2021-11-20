فوز دبا والرمس والتعاون في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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فاز دبا الفجيرة على الذيد أمس 3 - 0 في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، محققاً الوصافة بالنقطة 15، سجل أهداف «النواخذة» عامر عمر، هدفين، وديغو سيلفا وخسر الحمرية نقطتين على ملعبه بتعادله السلبي أمام مصفوت ليصل الحمرية إلى 13 نقطة ومصفوت إلى 8 نقاط. وحقق الرمس بقيادة مدربه سالم البوت فوزه الثاني على التوالي متغلباً على غلف أف سي برباعية أحرز منها ليما «هاتريك» وأضاف علي يعقوب هدفاً، ووصل الرمس إلى 6 نقاط وهو رصيد الخاسر نفسه، فيما حقق التعاون فوزه الأول بدوري «الهواة» متخطياً مسافي بنتيجة 3 - -1، سجل للفائز غيلسون دا ودينيس وجوهر أحمد وللخاسر ايوادينكا.

وتقام اليوم 3 مباريات ويلعب العربي مع دبا الحصن والبطائح مع الجزيرة الحمراء، وحتا مع سيتي.

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