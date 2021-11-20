عبد الرزاق الهاشمي: النصر يحتكر 40 % من الألقاب في 20 عاماً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أكد عبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن العميد يحتكر بين 40 و50% من ألقاب الألعاب الرياضية في الدولة آخر 20 عاماً، وتشمل تنس الطاولة والدراجات الهوائية وألعاب القوى وألعاب الصالة الجماعية وبعض الألعاب الأخرى، مشيراً إلى أن فريق الكرة الطائرة الذي توج بلقبي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر الشهر الماضي، يستهدف الفوز بـ «خماسية الموسم»، حيث يواصل المنافسة في بطولة الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي الكويتي.

وقال الهاشمي: فريق كرة الطائرة بنادي النصر، فريق بطولات، وحصد أكثر من 20 لقباً في مسابقتي الدوري والكأس، ولدينا قاعدة قوية في الكرة الطائرة، وهي تجربة نسعى لتعميمها على بقية الفرق الجماعية، حتى تستعيد أمجادها في قلعة العميد، لقد حققنا ما لا يقل عن 9 ألقاب آخر 5 مواسم في كرة السلة واليد والطائرة على مستوى فريق الرجال بفضل دعم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهذا الدعم مستمر مع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي.

وعن وضع الألعاب الرياضية في الصالة بعد جائحة «كورونا»، أوضح الهاشمي أن شركة النصر للألعاب الرياضية قررت تجميد بعض الألعاب بشكل مؤقت مثل فرق السيدات لكرة السلة وكرة اليد بسبب تخفيض الموازنات، على أن يتم استعادتها في الموسم المقبل، وقال: النصر يضم 16 لعبة ونحن أكثر الأندية احتضاناً للألعاب، وسنواصل على هذا النهج الذي رسمه لنا المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، إيقاف فريقي السلة واليد للسيدات حل مؤقت.

وأضاف: دعمنا ألعاب السيدات وقمنا بإنشاء فرق لها، ولدينا مشروع لتطويرها السنوات القليلة المقبلة، ضمن برامجنا المستقبلية لتطوير الألعاب في النادي، لذا إيقاف فريقي السلة واليد مجرد قرار مؤقت.

وعن غياب فريق أول لرياضة الدراجات الهوائية، أوضح الهاشمي أنه بسبب اللوائح الجديدة التي اعتمدها اتحاد الدراجات، والتي يحق على إثرها لكل دراج فوق 23 عاماً توقيع عقد في صفقة انتقال حر، قررنا اقتصار مشاركتنا في الموسم الحالي على فريق الشباب تحت 23 عاماً والناشئين وفريق السيدات الذي يضم لاعبة منتخبنا الوطني صفية الصايغ، وأضاف: أصبح النادي الذي يدفع أكثر هو الذي يستحوذ على أكبر عدد من الدراجين.

وأضاف: لعبة الدراجات في الإمارات حققت قفزة نوعية، وعدد الممارسين لهذه الرياضة تضاعف في الفترة الأخيرة، ويجب أن تكون رؤية الاتحاد مواكبة لما تحققه اللعبة من تطور، نحن واثقون أن منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وبفضل ما يملكه من خبرة كونه دراجاً سابقاً باستطاعته أن يحقق طموحات هذه الرياضة.

وأوضح رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية أن أكثر 3 ألعاب متطورة في الدولة هي الجوجيتسو والدراجات الهوائية والخيول، حيث تتواجد فيها الإمارات بشكل مستمر على منصات التتويج في المحافل الدولية بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم لامحدود.

تعديل

وجدد الهاشمي دعوته إلى اتحاد كرة السلة لتعديل لوائح اللاعبين الأجانب من أجل مصلحة المنتخب، متسائلاً عن كيفية بناء منتخب وطني قوي منافس في ظل وجود لاعبين أجنبيين ولاعب مقيم على أرضية الملعب؟ وأضاف: وجود لاعبين أجنبيين في السلة يضر بالمنتخب الوطني، وكذلك بموازنات الأندية لأن صفقاتهم مكلفة مقارنة ببقية الألعاب الأخرى، من الأفضل تعديل اللوائح والاقتصار على أجنبي واحد أو لاعب مقيم واحد حتى يستفيد اللاعب المواطن من فرصة اللعب، ونفس المشكلة نعاني منها في الكرة الطائرة. ً

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