الإمارات وصيف «الطريق» في «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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حقق منتخب الإمارات للدراجات المركز الثاني في منافسات بطولة الطريق بالبطولة العربية للدراجات المقامة حالياً في مصر محققاً 11 ميدالية (4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين)، وهو أكبر عدد من الميداليات حصلت عليها الإمارات في تاريخ مشاركتها العربية بالسباق، لتنال الوصافة، خلف الجزائر الذي تفوق في عدد الميداليات الذهبية.

تسبب سقوط جماعي لمجموعة من الدراجين في سباق الطريق لمسافة 150 كم بالبطولة في خسارة منتخبنا الوطني للكبار ميدالية عربية جديدة، إذ سقط 4 دراجين إماراتيين مع مجموعة أخرى من المشاركين في اللفة الأولى من السباق، وانهى لاعبونا ولاعباتنا منافسات أصحاب الهمم والطريق بعدد 15 ميدالية ملونة.

من جانب آخر تبدأ اليوم منافسات بطولة المضمار وستكون البداية بمنتخب الفتيات، وتستمر منافسات بطولة المضمار 4 أيام قبل أن تبدأ منافسات بطولة الدراجات الجبلية.

ويصل اليوم إلى القاهرة كل من منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، لحضور الجمعية العمومية للاتحاد العربي المقررة غداً.

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