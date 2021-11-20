«الأبيض» يتقدم إلى المركز 70 في تصنيف «فيفا»

المصدر: باريس - أ ف ب

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تقدم منتخب الإمارات مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر نوفمبر، وصعد «الأبيض» للمركز 70، فيما تراجع العراق ثلاثة مراكز (75) وعمان مركزاً واحداً (78) والأردن مركزاً واحداً (91) ولبنان مركزين (94).

فيما بقيت سوريا في المركز 85، وانتزع المغرب صدارة التصنيف العربي بالقائمة من تونس بصعوده مركزاً واحداً وأصبح في المركز 28، تراجعت تونس للمركز 29، كما تراجعت الجزائر، بطل أفريقيا، مركزين وباتت في المركز 32، ومصر مركزاً واحداً وأصبحت في المركز 45 بفارق ثلاثة مراكز أمام السعودية التي ارتقت مركزاً واحداً وباتت أول عرب آسيا بالمركز 48، وضمنت بلجيكا صدارة تصنيف «فيفا» أمام البرازيل وفرنسا.

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