صدارة ثلاثية في «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهدت منافسات اليوم الثاني لبطولة دي بي ورلد للغولف، المقامة بملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، تصدر 3 لاعبين برصيد 10 ضربات تحت المعدل وهم: الأيرلندي شين لوري، والأمريكي جون كاتلين، والإنجليزي سام هورسفيلد، في حين تشارك بالمركز الثاني برصيد 9 ضربات تحت المعدل السويدي ألكسندر البتولا، والإيرلندي روري ماكلروي الذي حقق ضربتين تحت المعدل، وصولاً لتحقيقه 9 ضربات تحت المعدل في يومين.

وحقق المركز الثالث بمجموع 8 ضربات تحت المعدل كل من الألماني مارتن كايمر والأمريكي كولين موريكاوا متصدر «السباق إلى دبي»، وجاء بالمركز الرابع كل من الاسكتلندي روبرت ماكنتاير والإسباني سيرجيو غارسيا والدنماركي يواكيم هانسن، برصيد 7 ضربات تحت المعدل.

يذكر أن بطولة «دي بي ورلد» تعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي»، التي تنتهي بتتويج لاعب بلقب النسخة الـ 13 من البطولة، والفوز بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار للبطولة نفسها و3 ملايين إضافية للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ «السباق إلى دبي».

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