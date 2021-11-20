خورفكان والشارقة.. مواجهة الصعب

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم، خورفكان- محمد فضل

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في لقاء يتميز بالصعوبة لكلا الفريقين، يبدأ الشارقة اليوم مشواراً جديداً في دوري أدنوك للمحترفين، تحت قيادة مديره الفني كوزمين أولاريو عندما يحل ضيفاً على خورفكان، ضمن الجولة العاشرة للمسابقة، رافعاً شعار التصحيح والعودة لطريق الانتصارات التي غابت عن الفريق منذ الجولة الخامسة.

وسعياً للمحافظة على حظوظه في اللحاق بالمقدمة بعد تراجعه إلى المركز الثامن في الجدول برصيد 13 نقطة حصدها في 9 مباريات، ورغم صعوبة المهمة في ظل بعض الغيابات لعدد من عناصره الأساسيين على رأسهم المحترف كايو لوكاس، إلا أن التفاؤل يبدو كبيراً بعد تولي المدرب كوزمين مهمة التدريب قبل أسبوع.

وقد عبرعن هذا المدرب كوزمين من خلال تأكيد قدرة الفريق على العودة إلى الطريق الصحيح في أول تصريحاته بعد استلام مهمته، وأكد ثقته في جميع اللاعبين وعدم الركون لعذر الغيابات، وقال تفصيلاً: مواجهة خورفكان ستكون صعبة فهو منافس يقدم كرة قدم جيدة، ويبدأ هجماته بفكرعالٍ، ويمتلك خط هجوم منسجماً وأطرافاً جيدة، بقيادة الجناح إسماعيل الحمادي، ولكن رغم ذلك ليس هناك فريق في عالم كرة القدم لا توجد به أخطاء، وسنلعب عليها.

أضاف: الجهاز الفني واللاعبون، عملوا خلال الفترة الماضية رغم قصرها على علاج السلبيات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، علماً بأنه لن يكون هناك تحسن كبير، وإنما نتطلع لتغيير الروح القتالية للاعبي خط الدفاع وتقديم عطاء جيد، وأتمنى أن تكون الأيام القادمة كافية بالنسبة للجهاز ليعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية.

وجدد كوزمين دعوته إلى لاعبي الفريق لتقديم كل ما عندهم في الفترة المقبلة قائلاً: المهم لدي أن يعطي كل لاعب أقصى ما عنده، ولا أتقبل أن يلعب أي لاعب لأجل نفسه وليس لمصلحة الفريق، وهدفنا جميعاً خدمة الشارقة، وما أعد به الجماهير هو السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة على حدة.

وقال بخصوص الغيابات: لدينا العديد من الغيابات بسبب الإصابات، مثل كايو لوكاس للإيقاف، وهذا ما يجعل خياراتنا محدودة لوضع التشكيلة المناسبة لمباراة خورفكان، وهذه ليست أعذاراً، وإنما علينا العمل لإيجاد الحلول لهذه المشاكل، وأتمنى أن تكون لدينا القوة المطلوبة لتحقيق الفوز في نهاية الأمر.

رد اعتبار

في المقابل يخوض خورفكان مباراة اليوم بهدف رد اعتباره للهزيمة التي تلقاها قبل أسبوع أمام الشارقة بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المراكز ضمن مسابقة كأس الرابطة، وتبدو صفوف نسور خورفكان مكتملة ومعنوياتهم عالية،ويطمح مدرب الفريق البرازيلي كايو زاناردي في مواصلة فريقه مشوار التألق في مسابقة الدوري، التي يبلي فيها النسور بلاءً حسناً باحتلاله المركز السادس برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة صاحب المركز الثامن.

وتجنب خورفكان الخسارة في 5 مباريات متتالية محققاً العلامة الكاملة أمام الظفرة والإمارات وعجمان والعروبة، والتعادل أمام بني ياس، ويسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من هذه الوضعية التي يمر بها خورفكان حالياً.

فترة جيدة

بدوره وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان مباراة اليوم بالمهمة داعياً لاعبيه إلى ضرورة استغلال الفترات الجيدة التي يمر بها الفريق في الوقت الحاضر.. وقال: نطمح للوصول إلى مركز أفضل واقتحام منطقة الأربعة الكبار في المسابقة.

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