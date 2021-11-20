الجزيرة والعين..مطاردة «الزعيم»

المصدر: العين- طلحة عبدالله، أبوظبي- أحمد عيسى

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بصافرة إيطالية بقيادة الحكم الدولي دانييلي دوفيري، يلتقي في الثامنة والربع من مساء اليوم، فريق الجزيرة وضيفه العين، على ملعب استاد آل نهيان، في قمة الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المواجهة التي تعد من ديربيات الكرة الإماراتية، إذ تجمع بين فريقين لا يفصل بينهما سوى 5 نقاط لصالح الضيف، ويديرها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الدولي دانييلي دوفيري.

ويدخل الجزيرة الذي اختار ملعب جاره الوحدة ( استاد آل نهيان)، لإقامة اللقاء بسبب أعمال الصيانة الجارية بملعبه، أجواء اللقاء برصيد 16 نقطة في المركز الرابع، ويحتاج للنقاط الثلاث للاقتراب من مطاردة العين المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما ستزيد الخسارة من الفارق إلى 8 نقاط مع «الزعيم» الذي بدوره يدرك أهمية اللقاء ورغبة منافسه في الفوز، ما جعله يهتم بالمواجهة التي استعد لها جيداً للحفاظ على سجله دون خسارة في بطولة الدوري.

الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أكد صعوبة اللقاء، مشيراً إلى أن العين يتصدر المنافسة، ولم يخسر من قبل وذكر أن الفريقين يتمتعان بخبرة كبيرة، ويضمان عناصر متميزة، وأن ذلك يجعله يتوقع مواجهة قوية ، واكد إن فريقه يسعى لتقديم مستوى جيد بذات الأسلوب الذي اعتاد عليه في جميع مباريات الموسم، مشيراً إلى وجود نقص في صفوف فريقه بغياب علي خصيف نتيجة الإيقاف، وخلفان مبارك بسبب الإصابة، لكنه يثق في جميع العناصر البديلة ولديه ثقة في الأسماء التي سيدفع بها خلال اللقاء.

بدوره يدخل العين اللقاء وهو في كامل الجاهزية، ويأمل في متابعة نتائجه الإيجابية، والابتعاد أكثر بالصدارة، غير أن هناك شكوكاً حول غياب الثنائي محمد عباس، وأحمد برمان للإصابة، وهو ما قد يؤدي إلى بعض التغييرات في التشكيلة العيناوية، خصوصاً في خط الوسط بمشاركة يحيى نادر، والأرجنتيني جوانكا، كلاعبي محور مع الإبقاء على سفيان رحيمي، وبندر الأحبابي على طرفي الملعب، وأن يلعب كايو كانيدو مهاجماً ثانياً خلف التوغولى لابا كودجو الذي يعود للمشاركة، بعد غيابه المباراة السابقة بسبب تراكم الإنذارات.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً كبيراً من قبل الجماهير العيناوية، الذين اتفقوا خلال منصات التواصل الاجتماعي على الاحتشاد مبكراً في مدرجات ملعب إستاد محمد بن زايد، بالعاصمة أبوظبي للوقوف خلف الفريق، ومساندة اللاعبين تطلعاً لتحقيق الفوز والعودة من هناك بالنقاط الثلاث.

جاهزية

أكد الأوكراني، سيرغي ريبروف، المدير الفني للعين، ثقته في جاهزية لاعبيه وقدرتهم على الظهور المتميز الذي يفضي لتحقيق النتيجة المأمولة في مواجهة الجزيرة اليوم، غير أنه أشار إلى صعوبة المهمة بعد فترة التوقف الأخيرة خلال أيام (فيفا)، وقال:

أدرك أن اللاعبين الدوليين كانوا في حالة تركيز مع منتخبات بلادهم في مبارياتهم الدولية، وسافروا مسافات طويلة من وإلى الدولة، لكننا خضنا عدداً من المباريات في إطار تحضيراتنا لمواجهة الليلة، ونتطلع لتقديم عمل جيد يقودنا للهدف المنشود.

أضاف: نحترم طموحات منافسنا الجزيرة، ونعرف أنه بطل دوري الموسم السابق ونلعب أمامه اليوم بأرضه ووسط جمهوره، وقد قمنا بتحليل أدائه في مبارياته السابقة، ولكن الأهم من ذلك التفكير بأنفسنا والتركيز على فريقنا بالاستعداد الجيد لجميع المواجهات، ووضع برنامج لكل مباراة على حدة على النحو المطلوب.

دعم

وعبر مدرب العين عن ثقته في دعم الجماهير للفريق في جميع المواجهات، وقال: أتمنى أن نرى احتشاداً كبيراً لأنصار الفريق في المدرجات المخصصة لهم بملعب المباراة اليوم، وعلى اللاعبين مضاعفة الجهود، والقتال لتقديم أفضل أداء لإسعاد هذه الجماهير وتحقيق طموحاتها.

جائزة

حول حصوله على جائزة المدرب الأفضل للشهر الثالث على التوالي بمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، عبر المدرب الأوكراني عن تقديره وشكره للذين منحوه صوتهم وساهموا في فوزه بالجائزة، لافتاً إلى أنه يفضل الفوز بجميع المباريات، والتتويج مع العين في نهاية الموسم.

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