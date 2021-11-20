بني ياس والعروبة.. تحسين المراكز

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، الفجيرة- محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف بني ياس في السادسة من مساء اليوم على ملعبه باستاد الشامخة، فريق العروبة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

المواجهة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين، وتمثل أهمية قصوى لكلا الطرفين الساعيين إلى كسب النقاط الثلاث من أجل تحسين وضعيتهما في جدول الترتيب.

بني ياس يبحث عن انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي، بعد أن فاز في الجولة الماضية قبل فترة التوقف على الإمارات، ووصل إلى النقطة التاسعة في المركز الـ 11، بينما لا يزال العروبة يطارد الفوز الأول له في المسابقة، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات و5 هزائم، ويأمل في العودة من الشامخة بأول فوز في محاولة لبدء صفحة جديدة للهروب من القاع.

يدخل بني ياس المباراة بصفوف مكتملة باستثناء المدافع الصربي ساشا الذي يغيب لتراكم الإنذارات، وحسن المحرمي المصاب بالرباط الصليبي، فيما استعاد جهود خميس صالح إسماعيل، وخالد العطاس بعد إنهاء العلاج والتأهيل من إصابة الرباط الصليبي، وانضمامه للتدريبات الجماعية وإن كانت مشاركته صعبة في الوقت الحالي، ولا يزال يحتاج لبعض الوقت لاكتمال جاهزيته البدنية والفنية.

وشدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس على أهمية مباراة العروبة نظراً لقرب الفريقين في جدول الترتيب، مؤكداً أن العروبة فريق جيد واستطاع التعادل مع فرق المقدمة رغم عدم تحقيقه أي انتصار، ولكنه يشكل صعوبات كثيرة للمنافسين، مشيراً إلى أن بني ياس يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز الثالث وحصد النقاط الثلاث خاصة وأن المباراة على ملعبه.

وأعرب إيسايلا عن ثقته في قدرات لاعبيه وفريقه على تقديم أداء قوي، لافتاً إلى أن الفريق استفاد من مواجهة الظفرة الأخيرة في كأس الرابطة لعلاج وتصحيح السلبيات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بني ياس حقق مكاسب عدة من الفوز على الإمارات في الجولة الماضية قبل التوقف أهمها استعادة الثقة، متمنياً دعم جمهور السماوي للفريق في مدرجات ملعب الشامخة.

الحد من الهزائم

في المقابل، يطمح العروبة إلى وضع حد لهزائمه في دوري أدنوك، وتحقيق الفوز الأول في المسابقة، ولا يزال الفريق الذي يشرف على تدريبه التونسي فتحي العبيدي في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط محتلاً المركز الثالث عشر.

وخسر العروبة مباراته السابقة في الدوري أمام خورفكان برباعية كما تعرض للهزيمة أمام الإمارات ضمن مباريات تحديد المراكز لمسابقة كأس الرابطة بهدف دون رد.

ولذلك يسعى لاعبو العروبة لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيرهم التي لم تكن راضية عن الأداء والنتائج في المباريات الماضية على مستوى الدوري.

ويفتقد الجهاز الفني لجهود ثلاثة لاعبين مؤثرين، هم المدافع احمد خميس للإيقاف والثنائي سعيد الروحي، والكاميروني كاك لتراكم الإنذارات.

وقام المدرب العبيدي بتجهيز البدلاء مشيراً إلى أن العروبة بمن حضر وكل لاعب يتم اختياره سيؤدي دوره على أكمل وجه، وتابع نخوض لقاء بني ياس بدافع الفوز، لافتاً إلى أن جميع مباريات العروبة المقبلة في دوري أدنوك تعتبر نهائي كؤوس بالنسبة لفريقه.

بدوره قال يوسف خلفان لاعب العروبة: نسعى إلى مسح الصورة المهزوزة للفريق ومصالحة الجمهور، والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين ونسعى للفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز