الإمارات وكلباء.. صراع النقاط

المصدر: كلباء - محمد فضل، رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل فريق نادي الإمارات الأول لكرة القدم على ملعبه في الثامنة و15 دقيقة من مساء اليوم، ضيفه اتحاد كلباء، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة الصراع المنتظر على النقاط الثلاث التي يبحث عنها كل طرف بقوة.

حيث يسعى الصقور لتحقيق فوزه الأول وإيقاف سلسلة الهزائم التي استمرت لتسع جولات متتالية، لم يحصل خلالها على نقطة ليكون في المركز الأخير بجدول الترتيب.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام «النمور» الذي لم يعرف طعم الخسارة في الجولات الخمس الماضية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في مستواه ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر ويخطط لنتيجة إيجابية اليوم والتقدم في جدول الترتيب، خصوصاً بعد استفادته من فترة التوقف السابقة التي شهدت عودة مهاجمه مالابا من جديد بعد غيابه مباريات عدة بسبب الإصابة، ما يعزز صفوف الفريق قبل لقاء اليوم.

بدوره قال طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات إن لاعبيه في كامل الجاهزية للقاء، ذاكراً أن الروح المعنوية ارتفعت كثيراً بعد الفوز الأخير على العروبة في كأس رابطة المحترفين.

وأكد مدرب الصقور أن التحضيرات للمباراة مضت بشكل جيد وباحترافية كبيرة من اللاعبين، مشيراً إلى الإصرار الكبير الذي يتمتع به جميع أفراد الفريق للخروج بنتيجة إيجابية، وقال: لا نمتلك خياراً غير الفوز لأن موقفنا صعب ومتأخر في جدول الترتيب، يجب أن نقاتل حتى ننجح في نيل النقاط الثلاث.

وأشار السكتيوي إلى إمكانية الحصول على 10 أو 9 نقاط من المباريات الأربع المتبقية في الدور الأول من المنافسة، وقال: لا يوجد ما يمنع ذلك، صحيح أنها مهمة صعبة لكنني أثق في مقدرات اللاعبين، وأعتقد أنهم قادرون دائماً على تحقيق الانتصارات، والفريق يستحق وضعاً أفضل من المركز الأخير.

العودة بالنقاط

بدوره يطمح كلباء لاستغلال حالة عدم الاتزان التي يمر بها فريق الإمارات القابع في مؤخرة الترتيب دون رصيد من النقاط، وتلقى مدرب النمور خورخي داسيلفا أخباراً سارة بعد تعافي هداف الفريق التوغولي بينال ملابا الذي ينتظر أن يشكل ثنائياً خطيراً في خط الهجوم مع اللاعب الشاب الغيني عثمان كمارا.

يحتل كلباء المركز العاشر برصيد 11 نقطة، وانتهت مباراته في الجولة الماضية قبل التوقف أمام شباب الأهلي بالتعادل السلبي، وسيغيب عن صفوفه للإصابة، ثنائي الدفاع عبد السلام محمد والإيطالي سانتيني.

استفادة

خورخي داسيلفا مدرب كلباء قال إن فريقه استفاد من فترة التوقف واستعاد جهود بعض اللاعبين، مشيراً إلى تفاؤله بالحالة الإيجابية للاعبين، مع ذلك حذرهم من المنافس، وطالبهم بعدم التراخي وتقديم الأفضل.

وعبّر عن رضاه لأداء الفريق خلال المباراتين السابقتين واصفاً عودة ملابا بالمهمة، لكن اللاعب يحتاج وقتاً للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية، لافتقاده حساسية المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز