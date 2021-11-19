4 مباريات في «سابعة» دوري الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تدخل مباريات دوري الدرجة الأولى، اعتباراً من اليوم الجمعة، أسبوعها السابع، الذي يشهد 4 مباريات مرتقبة، تقام في الرابعة وأربعين دقيقة عصراً، وتجمع كلاً من دبا الفجيرة بضيفه الذيد، في لقاء البحث عن النقاط، حيث يسعى دبا الفجيرة «الرابع»، لتقريب الفارق بينه وبين فرق الصدارة، للحفاظ على حظوظه في خطف إحدى بطاقتي التأهل مع نهاية الدوري، فيما يلعب الذيد لمحو آثار هزيمته الأسبوع الماضي أمام الحمرية، واستعادة الثقة، للبقاء على مقربة من فرق المقدمة.

في اللقاء الثاني، يواجه الحمرية المنتشي بفوزه على الذيد، ضيفه مصفوت، الذي حقق الفوز الأول قبل أسبوع على التعاون، ويسعى كلاهما لمواصلة نغمة الفوز.

وتحت عنوان لقاء الجريحين، يستقبل التعاون، جاره مسافي، في ديربي رأس الخيمة، بعد خسارة كل فريق نقاط الجولة السادسة، بهزيمة التعاون من مصفوت، ومسافي من الرمس، الذي حقق أول فوز له في الدوري، لكنه سيصطدم اليوم بفريق غلف إف سي، الباحث عن تحقيق الانتصار الثالث في الدوري، وستكون مباراة الرمس، الأولى للمدرب الوطني سالم البوت، بعد توليه المهمة مؤخراً.

مباريات السبت

تستكمل الجولة غداً السبت، بثلاث مواجهات، تظهر فيها فرق الصدارة الثلاثة، حيث يلتقي العربي متصدر المسابقة، بفريق دبا الحصن في إمارة أم القيوين، في أول اختبار حقيقي لمتصدر المسابقة، ويستضيف البطائح فريق الجزيرة الحمراء، فيما يلعب حتا مع سيتي.

ترتيب الفرق

يأتي العربي في مقدم ترتيب جدول المسابقة، برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، يليه البطائح بـ 14 نقطة، والحصن ثالثاً بـ 13، ثم يأتي فريقا دبا الفجيرة والحمرية، ولهما 12 نقطة، في المركزين الرابع والخامس، وحتا سادساً «11 نقطة»، ثم الذيد السابع بتسع نقاط، ويحتل الثنائي غلف إف سي ومصفوت، المركزين الثامن والتاسع، بسبع نقاط لكليهما، وبخمس نقاط، يأتي الفجيرة العاشر ومسافي الحادي عشر، ثم الرمس الثاني عشر بـ 3 نقاط، يليه ثلاثة فرق تمتلك نقطة واحدة، هي الجزيرة الحمراء، التعاون، سيتي، وتحتل بالترتيب من الثالث عشر وحتى الخامس عشر.

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