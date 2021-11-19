مبخوت يتصدر هدافي التصفيات في 4 قارات

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يتصدر علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني لكرة القدم هدّافي التصفيات في 4 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، حيث رفع رصيده إلى 14 هدفاً بعد تسجيله في مرمى لبنان، ليتصدر المركز الأول في قائمة هدّافي التصفيات الحالية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

ولا يقترب من صدارة مبخوت سوى هاري كين، عملاق المنتخب الإنجليزي، والذي رفع رصيده من الأهداف الشخصية إلى 12 بتسجيله «سوبر هاتريك» أمام سان مارينو، ويأتي في المركز الثالث بـ11 هدفاً الصيني وو لي، والهولندي ممفيس ديباي، ومن الجدير بالذكر أن أفضل هدّاف عربي في جميع القارات بعد مبخوت هو السوري عمر السومة، والذي هز شباك الخصوم في 9 مناسبات.

وعبّر مبخوت عن سعادته بتحقيق «الأبيض» أول فوز بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، والذي كان على حساب لبنان وقال: المنتخب زاد حظوظه في المجموعة الأولى، ووصل إلى النقطة السادسة في رصيده، وخطف المركز الثالث في جدول الترتيب وهو مؤشر إيجابي للمرحلة المقبلة، وعبّر المهاجم عن سعادته بالانتصار، والذي جاء على حساب خصم صعب، على حد تعبيره.

وعن حظوظ الأبيض في نيل إحدى بطاقات التأهل قال: أصبحنا منافساً قوياً في التصفيات بالوصول إلى 6، وأصبحنا مطالبين بمزيد من الجهد لتحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة، سعياً لنيل بطاقة التأهل للمونديال.

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