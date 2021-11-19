رجبي الإمارات يواجه الصين وسريلانكا في «الآسيوية»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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تحتضن دبي البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا للرجبي السباعي بجنوب أفريقيا 2022، ويستضيفها اتحاد الإمارات للرجبي بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، ومجلس دبي الرياضي، وتقام اليوم وغداً بمشاركة 16 فريقاً، 8 رجال و8 سيدات، هي الإمارات، هونغ كونغ، الصين، اليابان، سريلانكا، كازاخستان، الهند، ماليزيا، كوريا الجنوبية، الفلبين، ويتأهل منتخبان للرجال، ومثلهما للسيدات إلى المونديال.

يلعب منتخبنا للرجال في المجموعة الثانية مع الصين وسريلانكا واليابان، فيما تضم المجموعة الأولى كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والفلبين وماليزيا، وعلى مستوى السيدات تضم المجموعة الأولى اليابان وكازاخستان وتايلاند والفلبين، والثانية تضم الصين وهونغ كونغ وسريلانكا وماليزيا.

وتقام مباريات الدور التمهيدي اليوم، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وتقام مباريات الأدوار النهائية غداً، لتحديد الفرق الصاعدة، ويلتقي منتخبنا الوطني مع الصين في المباراة الأولى، ثم سريلانكا، وفي حالة الفوز بالمباراتين يتأهل للدور نصف النهائي، بصرف النظر عن نتيجته في المباراة الأخيرة أمام اليابان أقوى المنتخبات والمرشح الأول للتأهل للمونديال.

أكد قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، الجاهزية التامة لاستضافة الحدث، مضيفاً أن الإمارات تعد من الدول التي تستضيف بطولات رياضية عالمية، ضمن دول قليلة لها القدرة على التنظيم بنجاح في ظل أزمة كورونا.

وقال محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، إن هناك تعاوناً مع الاتحاد الآسيوي ومجلس دبي في تنظيم البطولة، خاصة أنها المرة الأولى التي تقام في دبي، مشيراً إلى توجيه دعوات لسفراء الدول المشاركة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية، بجانب التعاون مع قنوات أبوظبي الرياضي لنقل مباريات البطولة.

وقال: منتخبنا جاهز للحدث ولعبنا 4 مباريات في كازاخستان، ومن بعدها لعبنا مع روسيا في 4 مباريات، واختار المدرب أبولو 12 لاعباً لخوض البطولة، حيث نشارك بمنتخب الرجال فقط، ونتمنى أن يكون المنتخب «الحصان الأسود»، ولدينا ثقة كبيرة في شبابنا في تحقيق حلم المونديال للمرة الأولى.

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