عودة «فرسان الصالات» للانتصارات بعد غياب 53 يوماً

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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أسفرت مباريات الجولة 12 من دوري الصالات لكرة القدم عن فوز الحمرية على الشارقة 5 - 3 وتعادل مليحة مع الظفرة 2 - 2 وخورفكان مع البطائح 3 - 3 وفوز اتحاد كلباء على النصر 2 - 1 وشباب الأهلي على دبا الحصن 2 - 1.

والغريب في الأمر أن شباب الأهلي ودبا الحصن استمرا في ذيل الترتيب رغم أنهما كانا من فرق البطولات ولكن سوء النتائج عصف بهما إلى القاع، وتبرز علامات استفهام حول «فرسان دبي» الذي يضم أفضل اللاعبين المواطنين.

ومن المفارقات أنه تعرض لأكبر سلسلة خسائر في مسيرته خلال الفترة الماضية، حيث ظل بلا فوز لمدة 53 يوماً، وكان الفوز قبل الأخير على حساب النصر يوم 3 سبتمبر الماضي ولم يفز بعد ذلك إلا في يوم 16 الجاري على حساب دبا الحصن 2 - 1، وخلال هذه الفترة خسر الفريق من الشارقة ومن مليحة والظفرة والحمرية وتعادل مع خورفكان 3 - 3.

وتعود معاناة الفرسان إلى كثرة الإصابات في أوساط اللاعبين من بداية الموسم وأبرز المصابين ناتان ويوري وهاشم زراع وعبدالله الفلاسي ولوكاس الذي تماثل للشفاء وعاد في المباراة الأخيرة وراشد عبيد وعبدالله الخمري وأحمد حسين بني حماد وحسين مال الله، وخضع اللاعبان أحمد الفردان.

ومحمد البحري إلى تدخل جراحي وبعد شفاء الأخير مباشرة انتقل إلى منتخب الكرة الشاطئية وفي هذا التوقيت تعرض الحارس الثاني عمر الفهيم للإصابة بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من خدمات المقيم البرازيلي كاساميرو وعدم انتظام اللاعب وليد بشر نجم منتخب الشاطئية.

ثقة

ورغم ذلك ما زالت ثقة «فرسان دبي» كبيرة بأنه متى اكتملت صفوف الفريق سيعود الفريق بقوة إلى صلب المنافسة، ويحتاج الفريق إلى 4 انتصارات من 6 مباريات تبقت له في الدور الثاني ليضمن التواجد في صلب المنافسة ضمن فرق «البلاي اوف».

وتؤكد الإمكانات الفنية للاعبي شباب الأهلي بأن الفريق سيكون رقماً صعباً في المنافسة في حال اكتمال الصفوف، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن فريق الظفرة بطل دوري الموسم الماضي كان سابعاً في الترتيب وفي نهاية المطاف توج بدرع الدوري.

بنهاية الجولة الثانية عشرة مساء الأربعاء يصبح ترتيب الفرق على النحو التالي: انفراد البطائح بالصدارة برصيد 29 نقطة وخورفكان ثانياً 22 نقطة والظفرة ثالثاً 21 نقطة واتحاد كلباء رابعاً 19 نقطة والنصر خامساً 18 نقطة والشارقة سادساً 16 نقطة ومليحة سابعاً 14 نقطة والحمرية ثامناً 13 نقطة وشباب الأهلي تاسعاً 11 نقطة ودبا الحصن عاشراً برصيد 7 نقاط.

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