نجم هولندا في ضيافة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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التقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة الهولندي إدوين فان دير سار نجم منتخب هولندا، والمدير التنفيذي لنادي أياكس أمستردام، الذي يزور الإمارة حالياً.

ورحب الشيخ محمد بن سعود القاسمي بنجم منتخب هولندا خلال اللقاء بمقر الدائرة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وعبد الملك جاني نائب رئيس المجلس الرياضي.

وتناول اللقاء المجالات التي يمكن التعاون فيها مع النادي الهولندي، لإثراء الحركة الرياضية في الشارقة، من خلال تطوير الكوادر واكتساب الخبرات وصقل مهارات اللاعبين في المراحل السنية المختلفة، كما تم اطلاع الضيف على استراتيجية الرياضة في الإمارة الباسمة، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها، بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشاد فان دير سار في نهاية اللقاء بحفاوة الاستقبال، وقدم على سبيل الشكر والامتنان للشيخ محمد بن سعود القاسمي قميص النادي، معرباً عن استعداد أياكس أمستردام للتعاون في كل المجالات، التي من شأنها أن تحقق تطلعات الشارقة ومجلسها الرياضي، وأبدى إعجابه بالبنية التحتية للشارقة، وما رآه من منشآت خلال جولته بالإمارة، وما تعرف عليه خلال زيارته لمجلس الشارقة الرياضي.

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