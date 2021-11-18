بن هزام يشارك في ورشة «فيفا» لتطوير الكرة النسائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، «عن بُعد» للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء والأطقم الفنية والإدارية والخبراء المختصين بلعبة كرة القدم النسائية في القارة الآسيوية.

وناقشت الورشة أحدث التطورات في كرة القدم النسائية حول العالم وفي قارة آسيا تحديداً، والتطور الفني في التمارين الخاصة بفئة السيدات، إضافة إلى كيفية التعامل مع اللاعبات على الصعيد الفني والشخصي، بالإضافة إلى إعداد المنتخبات الوطنية النسوية، إعداد وتطوير اللاعبات.

وأثنى الأمين العام على الاتحاد الدولي لعقد هذه الورشة التي من شأنها تطوير الكوادر الفنية والإدارية لكرة قدم السيدات، والوقوف على التحديات التي تواجهها، إضافة إلى إعطاء أهمية كبرى لهذه اللعبة التي بدأت بالانتشار والتطور على مستوى العالم خاصة وأن اتحاد الإمارات لكرة القدم يولي اهتماماً كبيراً بهذه اللعبة.

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