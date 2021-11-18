غداً.. 3 مباريات في دوري «الثانية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق غداً، مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، ويلعب لافال يونايتد مع ريجينال، بملعب دبي لأصحاب الهمم، والاتفاق مع أتلتيكو آرابيا بالملعب الفرعي بنادي شباب الأهلي دبي، ويونايتد سبورت مع ليوا بملعب العين لأصحاب الهمم، وتختتم الجولة بعد غد، ويلعب الهلال يونايتد مع فورسان هيسباني بملعب الحمرية، ويونايتد مع بينونة بملعب دبي لأصحاب الهمم، ولا ليغا إتش بي سي، مع الموج بملعب مدينة دبي الرياضية.

وكانت نتائج الجولة الثالثة، أسفرت عن فوز لافال يونايتد على أتلتيكو آرابيا 3 - 0، بعد قرار لجنة الانضباط في اجتماعها الماضي، باعتماد خسارة فريق أتلتيكو آرابيا للمباراة، بسبب عدم استكماله الحد الأدنى من فحوصات «كورونا» للاعبين، وتغلب لا ليغا إتش بي على ريجينال 3 - 0، وفورسان هيسبانيا على يونايتد، يونايتد سبورت على الموج، وليوا على الهلال يونايتد بنتيجة 2 – 1، والاتفاق على بينونة 4 – 2.

ويتصدر فورسان هيسبانيا الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه لا ليغا برصيد 7 نقاط، ثم الاتفاق والهلال يونايتد وريجينال برصيد 6 نقاط، ثم بينونة وليوا برصيد 4 نقاط، ثم لافال يونايتد، ويونايتد سبورت، وأتلتيكو آرابيا برصيد 3 نقاط، ويونايتد بنقطة واحدة، ثم الموج بلا رصيد.

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