إيسايلا: من الصعب العودة لرومانيا حالياً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، صعوبة عودته في الوقت الحالي إلى رومانيا، معرباً عن سعادته بقيادة «السماوي» والمستمر معه للموسم الثاني على التوالي.

وكانت تقارير إعلامية رومانية تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن إيسايلا يعد المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الروماني الأول خلفاً لميريل رادوي الذي قدم استقالته بعد فشله في قيادة بلاده للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال إيسايلا لإذاعة توتال إف إم الرومانية: «في الوقت الحالي يصعب عليّ العودة إلى رومانيا وعندما يحين الوقت وأشعر أنني استحق العودة سأفعل ذلك بكل سرور».

ونقلت صحيفة سبورت تصريحات مدرب بني ياس التي تحدث خلالها عن إنهاء العلاقة بينه وبين الاتحاد الروماني لكرة القدم في 2018، مؤكدة أن إيسايلا لم ينس الإهانة التي شعر بها عندما أجبر على دفع الشرط الجزائي من جيبه الخاص لإنهاء تلك العلاقة.

وأضاف إيسايلا: عندما اتخذت قرار الرحيل فكرت في جميع الإيجابيات والسلبيات، لم أكن أرغب حينها في ترك البلاد وأردت البقاء مع العائلة والأصدقاء ولكن الأمر لم يعد كذلك الآن، لقد دفعت ما يكفي من المال لإنهاء العقد مع اتحاد الكرة الروماني ولا أشعر بالأسف عما فعلته.

وكان إيسايلا عمل مساعداً لمدرب المنتخب الروماني بين عامي 2014 و2016 قبل أن يتولى تدريب منتخب رومانيا تحت 21 سنة من 2016 وحتى 2018 قبل رحيله للدوري السعودي ومن ثم لبني ياس مطلع الموسم الماضي الذي قدم خلاله أداءً جيداً وأنهى الموسم مع السماوي في المركز الثاني بدوري أدنوك للمحترفين.

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