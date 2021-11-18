محمد بن سعود القاسمي يلتقي فان دير سار نجم منتخب هولندا

المصدر: وام

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التقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة بالهولندي إدوين فان دير سار نجم منتخب هولندا والمدير التنفيذي لنادي أجاكس أمستردام الذي يزور الإمارة حاليا.

ورحب الشيخ محمد بن سعود القاسمي بنجم منتخب هولندا خلال اللقاء بمقر الدائرة بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي و سعادة عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس الرياضي.

وتناول اللقاء المجالات التي يمكن التعاون فيها مع النادي الهولندي لإثراء الحركة الرياضية في الشارقة ،من خلال تطوير الكوادر واكتساب الخبرات وصقل مهارات اللاعبين في المراحل السنية المختلفة ،كما تم إطلاع الضيف على استراتيجية الرياضة في الإمارة الباسمة ،والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشاد فان دير سار في نهاية اللقاء بحفاوة الإستقبال ، وقدم على سبيل الشكر والإمتنان للشيخ محمد بن سعود القاسمي قميص النادي ،معربا عن استعداد أجاكس أمستردام للتعاون في كل المجالات التي من شأنها أن تحقق تطلعات الشارقة ومجلسها الرياضي.

وأبدى إعجابه بالبنية التحتية للشارقة وما رآه من منشآت خلال جولته بالإمارة ،وما تعرف عليه خلال زيارته لمجلس الشارقة الرياضي.

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