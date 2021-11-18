اتحاد الكرة يشارك في عمومية اتحاد كأس الخليج العربي

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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يشارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، وحميد الطاير عضو مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الأمين العام، في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في السادس عشر من ديسمبر المقبل بمقر الاتحاد بالدوحة، برئاسة الشيح حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء اتحادات كرة القدم الخليجية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

ويحظى الاجتماع بأهمية كبيرة من قبل الجميع، خاصة في تحديد مستقبل بطولة الخليج وروزنامة الأنشطة المقبلة، ويأتي هذا الاجتماع بعد الثقة التي أولاها أعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد الحالي.

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