«الأبيض».. عودة الروح

المصدر: دبي- العوضي النمر

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عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة عن سعادته بالفوز، الذي حققه المنتخب الوطني على لبنان، بهدف سجله علي مبخوت في الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وارتقائه إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وقال رئيس اتحاد الكرة في «تغريدة» له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:

فوز مهم جاء في وقته، لكننا ننتظر المزيد، المنتخب يستحق أن نبذل غاية الجهد من أجله، وأن نستعيد روح الإصرار والتحدي، لنمضي إلى حيث يليق بنا، نبارك للأبيض وجماهيرنا، ونتطلع إلى مزيد من الانتصارات.

من جهة أخرى علم «البيان الرياضي» أن المدرب الهولندي فان مارفيك باق على رأس عمله في قيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة، على خلاف ما تردد في الساعات القليلة الماضية، حيث يهدف الاتحاد إلى توفير كل عوامل الاستقرار الفني والإداري أمام المنتخب، لمواصلة مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكذلك المشاركة الإيجابية في بطولة كأس العرب، التي ستنطلق في الدوحة بداية من 30 نوفمبر الجاري، وتزمع اللجنة الفنية والمنتخبات في توفير كل الدعم للفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على تدارك آية سلبيات تحد من الطموحات أولاً بأول، بالتعاون مع الجهاز الفني للمنتخب.

فوز مهم

كان الأبيض قد جدد آماله في المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل للمونديال خاصة بعد خسارة لبنان، وتوقف رصيده عن 5 نقاط، وخسارة العراق من كوريا وتقف رصيد الفريق عن 4 نقاط، وخسارة سوريا من إيران وتوقف رصيده عند نقطتين، فيما حافظ إيران على صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، واحتفظ منتخب كوريا الجنوبية بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة، وأصبحا مرشحين بقوة للتأهل المباشر إلى مونديال قطر.

عودة عموري

على الرغم من النقص الواضح في خطوط الأبيض خلال مباراة لبنان نتيجة تعدد حالات الإصابة والإيقاف، إلا أن الأبيض تجاوز تلك العقبة بفوزه الغالي، ولكن أثبتت كل المباريات الماضية أن المنتخب في حاجة إلى صانع ألعاب من الطراز الأول، لذلك ينتظر مارفيك ومعه جمهور المنتخب مشاركة عموري مع فريقه شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة بالدوري، للوقوف على حالته.

ومن ثم ضمه إلى صفوف الفريق واللحاق بباقي منافسات التصفيات، لا سيما أن فترة 70 يوماً على مباراة الأبيض مع سوريا وتحديداً يوم 27 يناير المقبل، ستكون كافية لتجهيز عموري بدنياً وفنياً مما يمكنه من الالتحاق بالمنتخب وشغل مركز صانع الألعاب الشاغر منذ إصابته.

أرضية الملعب

من جهته انتقد بيرت فان مارفيك، مدرب منتخبنا الوطني، أرضية «استاد الشهيد رفيق الحريري» في صيدا، التي حدت من عطاء اللاعبين خلال المباراة، وتطرّق إلى ظروف المباراة، وقال:

خضنا المواجهة دون 6 لاعبين أساسيين، فاختلف شكل فريقنا نوعاً ما، وكنا نطمح إلى تقديم صورة أفضل، ولكن أرضية الملعب لم تساعدنا على لعب كرة القدم.

وزير الرياضة المصري يشيد باتحاد الكرة

واستقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، أول من أمس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

وناقش الجانبان المواضيع الخاصة بكرة القدم، والبطولات الكروية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية، ومشاركة منتخبي الإمارات ومصر في بطولة فيفا كأس العرب 30 نوفمبر الجاري.

وأشاد صبحي بتطور العمل في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبالتوجهات التي يسعى من خلالها اتحاد الكرة لتوطيد العلاقات مع الاتحادات الوطنية والقارية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين اتحادي الإمارات ومصر لكرة القدم.

العنزي: سنقاتل لآخر جولة من أجل التأهل

أكد مهند العنزي مدافع منتخبنا الوطني أن الروح القتالية للاعبين كانت مفتاح التفوق على المنتخب اللبناني في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والأهم هو أننا سعينا، وظفرنا بالنقاط الثلاث، ما يشجعنا على القتال لآخر جولة على أمل التأهل. وقال مهند العنزي:

إن مباراة الأبيض التي أقيمت في صيدا تعتبر بداية العودة لمنتخب الإمارات، ودافعاً قوياً لمزيد من العطاء خلال الجولات المقبلة، وأكد العنزي: ما دام لدينا الأمل، فسنقاتل على كل نقطة في الجولات المقبلة، وسنسعى إلى تقديم الأفضل في كل مباراة حتي نسعد جمهورنا ببطاقة التأهل للمونديال.

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