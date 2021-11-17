الظفرة يفتقد جهود 4 لاعبين أمام الوصل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، جهود أربعة لاعبين في مواجهة الوصل، المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويغيب عن الظفرة في المباراة، الثلاثي محمد إسماعيل الجنيبي وبيدرو بافلوف وخالد بطي، بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب خط الوسط، خالد الدرمكي، للإيقاف، لنيله 3 بطاقات صفراء.

ويستعيد الظفرة جهود خلف الحوسني، الذي غاب عن مباراة العين في الجولة التاسعة، بسبب الإيقاف للطرد أمام الوحدة، فيما أصبح النيجيري إيموه إيزيكيل جاهزاً للمشاركة، بعدما غاب اللاعب عن المباريات الماضية مع الظفرة، بسبب عدم الجاهزية الكاملة، إذ انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، ولكن يبقى قرار مشاركته في مواجهة الوصل، بيد الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وواصل الظفرة تحضيراته لاستئناف مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إذ حرص الجهاز الفني على التركيز على النواحي الفنية والتكتيكية، والاستفادة من الفوز المعنوي الذي حققه على بني ياس في كأس رابطة المحترفين، وخاض بعدها الفريق مواجهة ودية أمام الوحدة، انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

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