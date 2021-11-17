رابطة المحترفين تعقد ورشة عمل للأندية المحترفة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تراخيص الأندية تحضيراً لانطلاق دورة التراخيص 2022-2023، وذلك في فندق ريكسوس النخلة بإمارة دبي.

حضر الورشة ماهجان ناير رئيس قسم تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وشارك فيها مسؤولو التراخيص والمالية في الأندية المحترفة.

وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية لوليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة للحضور، رفع من خلالها عبارات الامتنان والعرفان إلى القيادة الرشيدة، والتي قدمت مختلف أشكال الدعم للتغلب على جائحة «كوفيد 19» ليعود نبض الحياة في مدرجات ملاعب دورينا مجدداً، وأشاد الحوسني بجهود الأندية المحترفة في اتباع اللوائح والمساهمة في تطوير نظام التراخيص خلال السنوات الماضية، والتي تعبر عن الدور التكاملي بين الرابطة والأندية المحترفة، حيث أصبحت معايير الترخيص في الإمارات من الأفضل على المستوى الآسيوي.

وتواصلت فعاليات ورشة العمل بعرض قدمه ماهجان ناير رئيس قسم تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، شرح خلاله التحديثات في لوائح الأندية الآسيوية، ثم استعرض ستيورات لارمان مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية برابطة المحترفين المشاريع التطويرية المرتبطة بتراخيص الرابطة، والتي تهدف للارتقاء بمنظومة العمل تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ومن جانبه استعرض جابر دبابنة مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة مستجدات التعديلات التي أجريت على المعيار المالي في دورة 2022-2023.

وبدوره، قدم عبدالله مبارك، ضابط أول تراخيص الأندية بالرابطة أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح التراخيص في الدورة الجديدة، والبرنامج الزمني لتقديم المستندات المطلوبة كما استعرض أبرز التحديات والصعوبات، التي واجهتها الأندية خلال فترة الترخيص السابقة وسبل تجاوزها في الدورة الجديدة، وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من الحضور من خلال مناقشة ما تم عرضه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز