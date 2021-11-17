رابطة المحترفين تطلق «جولة المدارس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية مطلع الأسبوع الجاري «جولة المدارس»، وهي المبادرة التي تنظمها ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة على مدار الموسم للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها.

وتشهد «جولة المدارس» إقامة فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة داخل مدارس مختلفة، من أجل تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية والتفاعل معهم وتعريفهم بالمسابقات وتحفيزيهم لحضور المباريات، حيث يتم إشراك الطلاب من كافة الجنسيات والأعمار في فعاليات الرابطة، والعمل على نشر الوعي الرياضي، والتثقيف الصحي وأهمية ممارسة الرياضة عموماً للحفاظ على الصحة وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.

وخصصت المرحلة الأولى من جولة المدارس لمدارس إمارة أبوظبي، حيث تمت زيارة مدارس أدنوك - ساس النخل، وستتواصل الجولة في مدارس الإمارات الوطنية أيام 28 و29 و30 نوفمبر الجاري، ثم مدارس أدنوك - الظفرة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، على أن تتم زيارة العديد من المدارس من مختلف مناطق الدولة على مدار الموسم.

تفاعل

وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، عن تقديره لجهود مدارس الدولة بالتفاعل مع هذه المبادرة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للرابطة، وجهودها للوصول إلى الجماهير واستقطابهم، وذلك وفق أجندة حافلة بالمبادرات والفعاليات والمشاركات التي تحرص الرابطة على إقامتها أو التواجد فيها، من أجل إبراز مسابقات المحترفين في المجتمع، والترويج للأندية المشاركة فيها، وبناء جسور التواصل مع مختلف الفئات ومنها أبناؤنا الطلاب الذين يتابعون كرة القدم ومسابقات المحترفين بشغف كبير.

وعلى صعيد آخر، ستتواجد منصة رابطة المحترفين في بعض المراكز التجارية على صعيد الدولة، حيث سيستمتع الزوار بفعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة ضمن الحملة الترويجية والتسويقية لمسابقات الرابطة، وسيتم الإعلان على أسماء المراكز التجارية عبر صفحات الرابطة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل دوري.

وفي ذات السياق، تحرص الرابطة على تزويد المشاركين في خدمة الأخبار والنشرات الدورية بأهم المواعيد والفعاليات عبر إرسال نشرات إلكترونية تتضمن أهم الأحداث والمواعيد، روابط لشراء تذاكر المباريات، بالإضافة إلى استطلاع آراء الجماهير من خلال الاستبيانات الدورية.

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