راشد بن حميد يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري

المصدر: البيان

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم أمس الأول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

و ناقش الجانبان المواضيع الخاصة بكرة القدم والبطولات الكروية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية ، ومشاركة منتخبي الإمارات ومصر في بطولة فيفا كأس العرب أواخر نوفمبر الجاري .

من جانبه, أشاد وزير الشباب والرياضة المصري بتطور العمل في اتحاد الإمارات لكرة القدم وبالتوجهات التي يسعى من خلالها اتحاد الكرة لتوطيد العلاقات مع الاتحادات الوطنية والقارية ,مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين اتحادي الإمارات ومصر لكرة القدم.

حضر اللقاء هشام الزرعوني و حميد أحمد الطاير وسالم عبدالله الشامسي أعضاء مجلس الإدارة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم .

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