«الأبيض» يتخطى لبنان ويجدد الأمل

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، بتحقيق الفوز الأول، واحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعد تغلبه على لبنان بهدف دون مقابل سجله علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة، التي أقيمت بينهما على ملعب رفيق الحريري بمدينة صيدا اللبنانية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط محتلاً المركز الثالث بالمجموعة الأولى، فيما ظل منتخب لبنان برصيد خمس نقاط.

وحافظ المنتخب الإيراني على صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على مضيفه المنتخب السوري 3 - 0 رافعاً رصيده إلى 16 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن المنتخب الكوري الجنوبي الذي فاز على مضيفه العراقي بالنتيجة نفسها.

وفي المجموعة الثانية تابع المنتخب السعودي خطاه الثابتة نحو التأهل المباشر بعد عودته فائزاً من أرض فيتنام 1-0 ورفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الذي فاز على نظيره العماني 1 - 0، بينما تراجع المنتخب الأسترالي إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد تعادله 1 - 1 مع المنتخب الصيني في اللقاء الذي جرى بالشارقة.

لم يقدم الأبيض المستوى المنشود خلال الشوط الأول، واستمر الوضع على ما هو عليه مع بداية الشوط الثاني إلى أن أجرى المدرب فان مارفيك تغييرين بمشاركة خليل الحمادي بديلاً عن عبد الله رمضان وتيغالي بديلاً لعلي صالح، ليتحسن الأداء.

وشهدت الدقيقة 82 ركلة جزاء للإمارات لعرقلة تيغالي داخل منطقة الجزاء، تصدى لها علي مبخوت وسجل هدف الإمارات الوحيد في مرمى لبنان في الدقيقة 84.

ثقة

وهنأ المدير الفني لمنتخب الإمارات، الهولندي بيرث فان مارفيك، لاعبيه على تحقيق الفوز أمام لبنان، خارج الديار ، وقال: الفوز منحنا خيار المنافسة ليس فقط على المركز الثالث، وإنما على المركز الثاني المؤهل مباشرة للمونديال.

وقال مارفيك: «خضنا المواجهة دون 6 لاعبين أساسيين، واختلف شكل الفريق نوعاً ما، وكنا نطمح لتقديم صورة أفضل، لكن الملعب لم يساعدنا على لعب كرة القدم».

وعبّر علي مبخوت عن سعادته بتحقيق الفوز ، وقال: «الفوز جاء أمام منتخب صعب، وأصبحنا منافساً قوياً في التصفيات بعد أن رفع المنتخب رصيده إلى 6 نقاط».

المباريات المقبلة

يلعب الأبيض في الجولة السابعة أمام سوريا يوم 27 يناير المقبل، ثم مع إيران يوم 1 فبراير، ويواجه العراق يوم 24 مارس ويختتم التصفيات يوم 29 مارس بلقاء كوريا الجنوبية، فيما يشارك الأبيض في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر بداية من 30 نوفمبر الجاري.

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