«جينيتيك» ترعى النصر لكرة الصالات

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أعلنت شركة النصر للاستثمار عن رعاية جديدة لفريق كرة قدم الصالات بالتعاقد مع مجموعة «جينيتيك» لموسم ونصف وتم الإعلان الرسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة بحضور محمد كاهور أحمد من شركة النصر للاستثمار ومنصور بوسمرة مشرف عام اللعبة في النادي وثاني صالح المعيني ممثل شركة جينيتيك نيوترشن وعدد من ممثلي الشركة الراعية ووليد عبدالرحمن من العلاقات العامة في النادي وإبراهيم الجسمي إداري الفريق واللاعبين محمد عبيد كابتن فريق النصر واللاعب البرازيلي المقيم ناتان وقدم كاهور وبوسمرة درع وقميص النادي إلى الشركة.

وأعرب محمد كاهور عن ترحيب نادي النصر بمجموعة جينيتيك في قلعة «العميد» نيابة عن شركتي النصر لكرة القدم والاستثمار وعن أسرة فريق كرة قدم الصالات بعد أن أشاد بجهود مشرف الفريق منصور بوسمرة وتمنى أن تكون الرعاية الجديدة حافزاً للفريق لحصد مزيد من البطولات خاصة وأن النصر من الفرق الكبيرة في اللعبة منذ انضمامه لمنظومة كرة قدم الصالات 2011 وبدأ عهده بحصد البطولات منذ عام 2017، وقال إن لعبة كرة الصالات تضم أكثر من 40 لاعباً في نادي النصر من الفريق الأول والرديف والشباب وهناك فكرة لتشكيل فريق السيدات ليرتفع العدد إلى 4 فرق نصراوية في اللعبة.

شكر

ووجه منصور بوسمرة مشرف اللعبة في نادي النصر الشكر إلى شركتي الكرة والاستثمار في النادي على الدعم والمتابعة والاهتمام وقال إن التشاور مع القائمين على التعاون مع «جينيتيك» بدأ منذ سنة وفي آخر 3 شهور تم الاتفاق على الرعاية وهي الرعاية الثانية للنصر بعد رعاية «الحضيبة للمقاولات» المستمرة منذ سنوات وبالتالي سيحمل قميص «عميد الصالات» اسم شركتين راعيتين في جميع المباريات، منوهاً إلى أن «شركة الحضيبة للمقاولات» تعتبر الداعم الرئيسي لفريق كرة الصالات.

ومن جانبه أشاد محمد عبيد كابتن منتخب الإمارات وفريق النصر لكرة الصالات بخطوة رعاية «جينيتيك» وتمنى أن تكون فأل خير ووعد ببذل أقصى الجهود لأجل المنافسة على البطولات وتقديم أفضل المستويات.

ومن جانبه عبر ثاني صالح المعيني نيابة عن «مجموعة جينيتيك» عن سعادته بهذه الاتفاقية والتعاون مع فريق النصر لكرة قدم الصالات وتمنى للفريق كل التوفيق في الاستحقاقات القادمة وأوضح أن «جينيتيك» تقدم مكملات غذائية للرياضيين وتقدم منتجاتها وفق وصفة طبية سهلة التعامل ولا علاقة لها بأي نوع من المشروبات الأخرى، فقط هي مكملات غذائية في شكل وجبة متكاملة للرياضيين وأعرب عن سعادته بانضمام نادٍ كبير مثل النصر إلى الجهات التي ترعاها «جينيتيك».

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