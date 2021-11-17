شفاء ملابا «فرحة محيرة» لداسيلفا

المصدر: كلباء – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

من أجمل الأنباء لأي مدرب أن يتعافى لاعبوه خاصة إذا كان اللاعب المصاب هو الهداف الأول للفريق، ولكن الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء يعاني من وضعية متناقضة بعد تعافي محترف كلباء التوغولي بينال ملابا من الإصابة التي تعرض لها منذ الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين على مستوى «العضلة» وتحديداً أمام العين يوم 17 سبتمبر الماضي وهى المباراة التي كسبها الزعيم برباعية ليغيب بعدها ملابا عن صفوف النمور في باقي المباريات وكذلك عن مواجهة العروبة في كأس رابطة المحترفين.

عودة الهداف الأول للفريق تمنح المدرب أفضل الخيارات لكن داسيلفا بات في «فرحة محيرة» إذ عليه تحديد المهاجم الأول في تشكيلة «النمور» حيث تعاقد الفريق خلال فترة غياب ملابا مع الغيني عثمان كمارا على سبيل الإعارة قادماً من الشارقة ليبلي الأخير بلاءً حسناً مع كلباء ويعوض جمهور النمور غياب ملابا، حيث أحرز 4 أهداف في الدوري وهدفاً في كأس الرابطة ما يمنح المدرب أكثر من خيار رائع على مستوى المهاجم الأساسي.

وسيعيش دا سليفا هذه الـ«الفرحة المحيرة» بداية من مباراة كلباء أمام الإمارات السبت المقبل بملعب الصقور في رأس الخيمة ضمن الجولة العاشرة، حيث عليه المفاضلة بين ملابا وكمارا في خانة المهاجم الصريح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز