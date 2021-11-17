كأسا الـ«بريميرليغ» و«كاراباو» في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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استضافت «كيونت»، شركة البيع المباشر العالمية القائمة على التجارة الإلكترونية، فعالية لعرض كأسي الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» والرابطة الإنجليزية «كاراباو»، اللتين توّج بهما مانشستر سيتي، وذلك أمام شركائها في دبي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن عرض الكأسين يتيح فرصة استثنائية أمام شركائها والأطراف المعنية لالتقاط الصور التذكارية مع الكأسين والتفاعل معها، واستضافت «كيونت» الفعالية باعتبارها شريك البيع المباشر لمانشستر سيتي.

وقالت «مالو كالوزا»، المديرة التنفيذية لدى «كيونت»: لقد واظبنا على استضافة الكؤوس في دولة الإمارات منذ توقيعنا اتفاقية الشراكة مع نادي مانشستر سيتي في العام 2014، وفي كل مرة فاز بها النادي بالكؤوس، كنا نستضيف فعاليات تعود بالنفع على شركائنا.

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