رسالة الفلاحي تحفز لاعبي سيتي

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب سلطان حارب الفلاحي رئيس نادي سيتي اللاعبين بتناسي نتيجة المباراة السابقة والتركيز على لقاء حتا والظهور بمظهر جيد، ونقل خالد راشد مدير الفريق تحيات رئيس النادي للاعبين وتقديره لجهودهم وحضهم على طي ملف مباراة العربي والتفكير في المقبل، وأكد راشد للاعبين أن الإدارة تتفهم أسباب الخسارة وقد جددت وقوفها ودعمها لهم، وهذا الدعم ليس مرتبطاً بنتيجة مباراة بل هو دعم مستمر، وتابع لعبت الإصابات دوراً كبيراً في الخسارة الأخيرة، لكن لن نتوقف كثيراً عندها سنمضي باحثين عن الأفضل، وعن مباراة حتا ذكر أنها ستكون صعبة جدا لأنها أمام فريق مرشح للصعود ولكنهم يأملون تحقيق نتيجة إيجابية فيها، وجدد خالد راشد الحديث عن رغبة سيتي في بناء فريق بعد صعوده مؤكداً أن عملية البناء تحتاج إلى وقت وصبر وحفزت كلمات رئيس النادي اللاعبين الذين أكدوا رغبتهم في تلميع صورة الفريق والظهور بمظهر جيد في لقاء حتا واللقاءات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز