نادي الإمارات..وابتكارات المبادرات

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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حرص مجلس إدارة نادي الإمارات بقيادة يوسف عبد الله البطران، منذ توليه مهام الإدارة في منتصف يوليو الماضي على العديد من المبادرات التي تخدم المجتمع، بحيث يكون للنادي دور يتسع لممارسة الرياضة، وغيرها من خدمات ذات البعد الاجتماعي.

من المبادرات، تلك الطريقة المبتكرة في تقديم اللاعبين الجدد مع المعالم البارزة في إمارة رأس الخيمة، مثل المتحف بهدف المزيد من التعريف بالآثار السياحية والوجهات الترفيهية والمساهمة في أداء دور إيجابي تجاه كل الجهات التي تتبع للإمارة، بجانب توقيع مذكرة تفاهم وشراكة مع دائرة الآثار والمتاحف بالإمارة دعماً للقطاع الثقافي، ومن المبادرات اللافتة أيضاً توقيع اتفاقية تعاون مع إذاعة رأس الخيمة ورعاية أحد البرامج الرياضية «المستديرة»، إيماناً من الإدارة بأهمية الإعلام وضرورة التواصل مع القاعدة الجماهيرية في الإمارة وتناول كافة القضايا الرياضية في الدولة.

وكان النادي في مقدمة أندية الدولة التي بادرت بزيارة معرض إكسبو دبي، عبر وفد من المراحل السنية ضم لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، واحتفل في تدريباته بانطلاق الحدث العالمي.

كما أقدم النادي على فكرة غير مسبوقة بتنظيم نادي السفيرات برئاسة عارفة الفلاحي عضو مجلس الإدارة، ضم 24 سفيرة للتواصل مع الأسر وتنمية المجتمع والطفل، في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بتمكين المرأة.

ودعماً لقطاع الشباب تواصل النادي مع الجامعة الأمريكية، لتنشيط دور الشباب وفتح أبوابه لاستقبال الطلبة، وإتاحة الفرصة لتدريبهم ميدانياً في عدد من الأنشطة الإعلامية والتقنية والرياضية، ومؤخراً استضاف النادي حملة «نحن معك» للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، وغيرها من المبادرات التي منحت النادي درجة عالية من التميز وأكدت أنه لا يتوقف عند الأنشطة الرياضية فقط.

ويخطط مجلس إدارة نادي الإمارات لمواصلة العمل في تقديم مبادرات وأفكار جديدة وتوسيع مشاركاته، إضافة إلى اهتمامه الرياضي التي أثبتها بإعادة فريق اليد من جديد، ورفع درجات الاهتمام بألعاب القوى في الوقت الذي تواصلت فيه الجهود لتطوير فريق الكرة الأول.

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