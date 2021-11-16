قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، بمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، وأعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وأطلعت اللجنة على التقرير المقدم من حكم ومراقب المباراة التي جمعت فريق أتلتيكو آرابيا مع فريق لافال يونايتد ضمن مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة دوري الدرجة الثانية، وقررت اعتماد نتيجة المباراة بخسارة فريق أتلتيكو آرابيا 3- 0، لعدم استكماله الحد الأدنى من فحوصات فيروس كورونا للاعبين، كما قررت إيقاف عمير أحمد يوسف لاعب فريق ريجينال مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ على الحكم، خلال مباراة فريقه أمام فريق لا ليغا أتش بي في المسابقة ذاتها.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على كل من نادي الحمرية ونادي خورفكان، قدرها خمسمائة درهم لتأخر نزول فريقيهما لأرض الملعب لمدة سبع دقائق قبل بداية الشوط الثاني، ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي النصر لدخول غير المخولين لملعب المباراة، في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً.

وقررت اللجنة أيضاً فرض غرامة مالية على نادي الرمس قدرها ألف وسبعمائة وخمسون درهماً لحصول لاعبيه على سبعة إنذارات في المباراة الواحدة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.

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