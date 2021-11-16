سيزار وزانيتي يشيدان بإمكانات ومنشآت الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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استقبل عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كلاً من البرازيلي جوليو سيزار والأرجنتيني خافيير زانيتي نجمى البرازيل والأرجنتين ونادي إنتر ميلان سابقاً والوفد المرافق لهما ضمن برنامج زيارتهما للدولة، التي شملت زيارة المجلس وبعض أندية الشارقة، وأعرب النجمان الكبيران في نهاية اللقاء عن سعادتهما بتجدد التواصل مع الإمارات من خلال الزيارات التي يلتقيان فيها المسؤولين ويطلعان على ما تشهده الرياضة من تطور، وأشادا بنشاط مجلس الشارقة الرياضي.

وحرصه على تفعيل علاقاته الدولية، وأبديا إعجابهما بما تسخره الإمارة من إمكانات كبيرة لخدمة الرياضة والرياضيين من حيث المنشآت ومرافق البنية التحتية، التي تؤهلها لاستضافة أي حدث دولي بكل كفاءة، تم اللقاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة، عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الألعاب الفردية، وعبد اللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وعبد الله الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي.

وصرح عيسى هلال عقب الزيارة بقوله إن زيارة النجمين السابقين تؤكد ارتباطهما وحبهما لدولة الإمارات، حيث إنها الزيارة الثانية لهما، فسيزار قام بزيارته الأولى العام الماضي، بينما زانيتي زار الشارقة في سبتمبر الماضي، ثم استقبل قبل أيام وفد المجلس بمقر نادي إنترميلان في إيطاليا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه اللقاءات التي تتم مع النجوم المتميزين بتاريخهم وعطائهم الرياضي، تسهم في توطيد العلاقات، وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على صعيد تطوير الأداء وعلى كل المستويات، مشيراً إلى أن أفكاراً كثيرة تم استعراضها خلال اللقاء، وستأخذ حظها من البحث لتتحول إلى مبادرات ومشروعات في المستقبل القريب.

وقال إن المجلس يحرص على مثل هذه اللقاءات المباشرة مع النجوم الذين تقلدوا مناصب مهمة بعد اعتزالهم للإطلاع على تجاربهم وكيف أهلوا أنفسهم للعطاء في مجالات أخرى، وقال: لقد كان اللقاء فرصة أيضاً لإطلاعهم على خطط المجلس في إعداد وتطوير الكوادر الرياضية، وتم بحث ما يمكن أن يقوما به في هذا المجال.

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