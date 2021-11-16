الأبيض يجدد أمله بالفوز على لبنان بهدف مبخوت

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أول فوز له بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، بتغلبه على لبنان بهدف دون مقابل، سجله علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة، التي أقيمت بينهما على ملعب رفيق الحريري بمدينة صيدا اللبنانية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط ويتجدد أمله في المنافسة القوية على المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

لم يقدم الأبيض المستوى المنشود خلال الشوط الأول، حيث افتقد الفريق هويته داخل الملعب، ولم تظهر أية خطورة للفريق على مدى 45 دقيقة باستثناء تسديدة ضعيفة من عبد الله رمضان لم يجد حارس لبنان مصطفى مطر صعوبة في التعامل معها، ولم تكن هناك محاولات لاختراق الدفاع اللبناني رغم وجود مساحات خالية، وافتقد الفريق القوة الهجومية الفاعلة سواء لعلي مبخوت أو كايو، في المقابل اعتمد المنتخب اللبناني على الانطلاق من على الأطراف والسيطرة على وسط الملعب والاستفادة من الكرات الثابتة، ومن إحداها كاد سوني سعد أن يسجل لولا يقظة علي خصيف.

استمر الوضع على ما هو عليه، مع بداية الشط الثاني إلى أن أجرى المدرب فان مرافيك تغيران بمشاركة خليل الحمادي بديلاً عن عبد الله رمضان وتيغالي بديلاً لعلي صالح، ليتحسن أداء الأبيض وظهرت خطورته الهجومية وكاد علي مبخوت أن يسجل هدفاً للأبيض من تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

ركلة وهدف

شهدت الدقيقة 82 ركلة جزاء للإمارات لعرقلة تيغالي داخل منطقة الجزاء، ليتوقف اللعب بعض الدقائق لوجود تشاور بين حكم المباراة وزميله في تقنية الفيديو إلا أنه تم التأكيد على صحة الركلة، التي تصدى لها علي مبخوت وسجل هدف الإمارات الوحيد منها، ويجدد هذا الهدف آمال الأبيض في التأهل إلى مونديال قطر.

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