مدرّب مانشستر سيتي يفاجئ مشجعي كرة القدم بزيارة إلى إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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فاجأ مدرّب كرة القدم الأشهر في العالم، بيب غوارديولا، الذي يقود تدريب فريق مانشستر سيتي لكرة القدم حالياً، محبيه خلال تواجده في إكسبو 2020 دبي ضمن جولة على بعض الأجنحة، يوم أمس الاثنين، وزيارته لأرجاء الحدث الدولي.



وقد رحبت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي بغوارديولا، بصفته واحدا من اشهر مدرّبي كرة القدم في التاريخ، وبالرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، فيران سوريانو، ووفد من الرؤساء التنفيذيين في مجموعة سيتي لكرة القدم.



وكان جناح دولة الإمارات المحطة الأولى في زيارة وفد مجموعة سيتي لكرة القدم في إكسبو 2020، من أجل التعرّف إلى تقاليد الدولة المضيفة وثقافتها بشكل أفضل، قبل الانتقال بسرعة إلى جناح المملكة المتحدة. وشارك كل من غوارديولا وسوريانو في جلسة أسئلة وأجوبة مع ضيوف مدعوّين، إذ يشكل فريق مانشستر سيتي البطل الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي ختام الجلسة، توجه غوارديولا وسوريانو إلى مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 لمشاهدة الجلسات التدريبية لمدارس السيتي لكرة القدم، ومقابلة بعض اللاعبين الصغار.



وحظِي غوارديولا، الذي حاز ثمانية كؤوس بارزة في غضون ما يزيد قليلا على خمس سنوات في مانشستر سيتي، بفرصة الكشف عن رأيه بإكسبو 2020.



وقال غوارديولا: "لقد كانت تجربة رائعة أن نشاهد طاقة لعبة كرة القدم ذات القاعدة الشعبية العريضة هنا في إكسبو 2020 دبي، وأن نتعرف إلى الطريقة التي يتواصل بها النادي مع الناس في جميع أنحاء العالم. فالحماس الذي أظهره الجيل القادم من اللاعبين الطموعين تجاه اللعبة أمر رائع".



وأضاف: "كنت سعيدا حقا بمشاهدة الأطفال وهم يلعبون، وأرجو أن يحصل بعضهم على فرصة لتدريبهم بمانشستر في المستقبل".



وقال سوريانو: "يفخر نادي مانشستر سيتي للغاية بالعمل عن كثب مع إكسبو 2020 دبي، والمساعدة في تقديم هذا الحدث الدولي الاستثنائي إلى العالم. أُعجبنا كثيراً بالأجنحة التي زرناها، وسعدنا كثيرا بمشاهدة حماس الأطفال وهم يلعبون كرة القدم في المرافق الرياضية ومرافق التدريب. أشجع كل شخص قادر على السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على زيارة إكسبو 2020. فهي فرصة لمرة واحدة في العمر".



ويعتبر إكسبو 2020 شريك المعارض الرسمي لمانشستر سيتي. وقد عمل كل من النادي والحدث الدولي عن كثب معا، مع ارتداء لاعبي مانشستر سيتي قمصان تدريب تحمل العلامة التجارية لإكسبو 2020 أثناء موسم 2021/ 2022. ويمكن للمشجعين شراء النسخة الخاصة من قميص إكسبو 2020 دبي وفريق الرياضة الإلكترونية لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، حيث ستكون متاحة لفترة محدودة في متاجر إكسبو 2020 الرسمية في جناح التنقل.

وبحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس مع فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم "سيتي جروب" بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي آفاق التعاون بين اتحاد الكرة و"سيتي جروب" التي تعد نموذجاً احترافيا في تأهيل وصقل المواهب الكروية, فضلاً عن كونها مشروعاً استثمارياً ضخماً حقق نجاحات متتالية خلال السنوات الماضية.

وأشاد رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اللقاء بتجربة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير شؤون الرئاسة مع "سيتي جروب" لكرة القدم , مؤكداً أن هذه التجربة أصبحت بفضل رؤية سموه نموذجاً يحتذى به في العالم كله بسبب التطور الهائل والمستمر في هذه المجموعة , وكذلك بسبب نموها الاقتصادي , وتحقيق العديد من الإنجازات.

واستعرض اللقاء خطط وبرامج السيتي الخاصة بتطوير المواهب الكروية والنتائج التي تحققها فرق المجموعة , خاصة فريق مانشستر سيتي.

من جهة أخرى , أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص اتحاد الكرة على الاستفادة من تجربة" سيتي جروب" لأنها غنية بالدروس ومحفزة بسبب نجاحاتها المذهلة وإنجازاتها الكبيرة وطموحاتها العظيمة.

حضر اللقاء سالم علي الشامسي وسيف ماجد المنصوري عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد ، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

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